Генеральная репетиция Парада Победы на Красной площади пройдет 5 мая

Генеральная репетиция Парада Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади состоится 5 мая. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«Аккредитация [представителей СМИ] проводится на следующие мероприятия: 5 мая, Красная площадь. Генеральная репетиция военного парада, посвященного 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне», – сказано в сообщении.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу на коллегии ведомства рассказал, что в параде, посвященном 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, примут участие 9 тыс. человек, включая участников СВО, 75 единиц вооружения и военной техники, а также авиация.