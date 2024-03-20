В Параде Победы на Красной площади примут участие 9 тыс. человек, включая участников СВО

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В Параде Победы на Красной площади примут участие более 9 тыс. человек, в том числе участники спецоперации, 75 единиц вооружения и военной техники, а также авиация. Об этом глава Минобороны Сергей Шойгу рассказал на коллегии ведомства, передает РИА Новости.

«В этом мероприятии будут задействованы более девяти тысяч человек и семидесяти пяти единиц вооружения и военной техники, а также авиация Воздушно-космических сил», – рассказал министр.

В составе пешей колонны пройдут полки, батальоны, роты по видам и родам войск, а также расчеты участников СВО, суворовских, нахимовского, кадетского и музыкального училищ, юнармейцев, казаков, военнослужащих-женщин и сводный военный оркестр.

В 2024 году военные парады проведут в 28 городах России. В них примут участие свыше 50 тыс. человек и около тысячи образцов вооружения и военной техники.