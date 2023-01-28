Генерал ВВС США призвал подчиненных готовиться к войне с Китаем в 2025 году

Генерал ВВС США Майк Минихан предсказал войну между Америкой и КНР, которая может разгореться уже через два года из-за Тайваня. Он сообщил об этом в служебной записке к своим подчиненным, которая попала к журналистам NBC News. Ее подлинность подтвердил один из представителей Транспортного командования ВВС США, указывают авторы.

«Надеюсь, я ошибаюсь. Моя интуиция подсказывает мне, что я буду сражаться в 2025 году», — приводит издание слова Минихана.

По мнению генерала, Китай может воспользоваться президентскими выборами в США и Тайване в 2024 году для проведения операции по установлению контроля над островом. Он призвал подчиненных к концу февраля доложить о мерах по подготовке к боевым действиям с Китаем. В марте все должны «рассмотреть свои личные дела» и решить при необходимости юридические вопросы.

Минихаан также отметил, что его приказы основаны на усилиях, которые проводились еще в 2022 году для подготовки «к будущему конфликту, если сдерживание не сработает».

Напомним, напряженность вокруг Тайваня обострилась после состоявшегося в августе 2022 года визита занимавшей в то время пост спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси в Тайбэй. После этого Вооруженные силы Китая провели боевые стрельбы и нанесли удары по целям в шести зонах акватории острова.