Китай провел военные учения и нанес удары по целям в Тайваньском проливе

Вооруженные силы Китая провели боевые стрельбы около острова Тайвань. Военные нанесли удары по целям в восточной части Тайваньского пролива, сообщили в Минобороны КНР.

К масштабным военным учениям с боевыми стрельбами сегодня с утра народно-осободительная армия Китая (НОАК) приступила в шести акваториях вокруг Тайваня. Начались стрельбы в 12.00 по местному времени (7.00 по мск) и продлятся они до полудня 7 августа, передает ТАСС со ссылкой на заявление НОАК.

По данным китайских СМИ, в учениях принимают участие истребители J-20 и J-11, стратегические бомбардировщики H-6K, эсминцы проекта 052D, корветы 056А. Кроме того, НОАК будут применять баллистические ракеты малой дальности DF-11, гиперзвуковые комплексы DF-17. При этом впервые во время учений ракеты с обычной боевой частью пролетят непосредственно над Тайванем, стараясь поразить условные цели к востоку от его побережья.

Напомним, ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров спикера нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси в прошлый вторник. Власти КНР заявили, что это угрожает целостности страны и привели армию в боевую готовность.