Генерал Попов не признал вину в особо крупном мошенничестве и служебном подлоге

Сегодня во время судебного заседания генерал Иван Попов не признал вину в особо крупном мошенничестве и служебном подлоге, сообщает ТАСС.

Следственный комитет России выдвинул обвинения против генерала в причастности к крупному хищению. По данным следствия, в 2023 году было незаконно присвоено более 1700 тонн металлопроката, изначально закупленного военно-гражданской администрацией Запорожской области в качестве гуманитарной помощи. Эти материалы, оцениваемые в сумму свыше 100 миллионов рублей, предназначались для строительства оборонительных сооружений на линии соприкосновения.

Следствие полагает, что за свое участие в этой схеме генерал Попов получил вознаграждение в размере немногим более одного миллиона рублей.

В свою очередь фигурант дела генерала Попова бизнесмен Моисеев полностью признал вину в особо крупном мошенничестве.

Попов начал службу с командования взводом в 56-м десантно-штурмовом полку. В дальнейшем командовал различными частями и соединениями. Участвовал в специальной военной операции на различных ее участках, в том числе в должности командующего 58-й армией.