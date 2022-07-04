Путин присвоит звание Героя России генерал-полковнику из Казани Александру Лапину

Сегодня во время встречи с Министром обороны Сергеем Шойгу Президент России Владимир Путин пообещал присвоить звание Героя РФ генералу-полковнику Александру Лапину.

«С вашим предложением о присвоении командующему группировки «Центр» генерал-полковнику Лапину и заместителю командующего 8-й армией Южного военного округа генерал-майору Абачеву звания Героя России согласен. Соответствующий Указ Президента сегодня же будет подписан», – заявил Президент.

Александр Павлович Лапин родился в 1964 году в Казани, окончил Казанское высшее танковое командное училище, Военную академию бронетанковых войск, а также Военную академию Генерального штаба.

Указом Президента России от 22 ноября 2017 года Александр Лапин назначен командующим войсками Центрального военного округа.