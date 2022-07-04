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Происшествия
4 июля 2022  17:47
Павел Климчак

Путин присвоит звание Героя России генерал-полковнику из Казани Александру Лапину

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Сегодня во время встречи с Министром обороны Сергеем Шойгу Президент России Владимир Путин пообещал присвоить звание Героя РФ генералу-полковнику Александру Лапину.

«С вашим предложением о присвоении командующему группировки «Центр» генерал-полковнику Лапину и заместителю командующего 8-й армией Южного военного округа генерал-майору Абачеву звания Героя России согласен. Соответствующий Указ Президента сегодня же будет подписан», – заявил Президент.

Александр Павлович Лапин родился в 1964 году в Казани, окончил Казанское высшее танковое командное училище, Военную академию бронетанковых войск, а также Военную академию Генерального штаба.

Указом Президента России от 22 ноября 2017 года Александр Лапин назначен командующим войсками Центрального военного округа.

#Герой России #Владимир Путин
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