Генерал-майор авиации, проректор МГТУ ГА оценил учебный авиацентр в Лаишеве

Сегодня в Лаишевском техникуме состоялась встреча главы Лаишевского района Татарстана Ильдуса Зарипова с генерал-майором авиации, проректором Московского государственного технического университета гражданской авиации Сергеем Снимщиковым.

Стороны обсудили перспективы развития техникума. Буквально в этом году при ЛТЭТ открылся авиационный учебный центр, который позволяет полностью реализовывать программу повышения квалификации.

«Такого центра в России нет. Проект, который реализуется в Лаишевском районе, значим для всей страны», — сказал столичный гость.

Директор Лаишевского техникума Эльвир Якупов отметил, что помимо основного образовательного процесса у студентов есть возможность посещать более 25 различных кружков технической, культурной, спортивной направленности. «При этом первые 12 человек уже обучились обслуживанию самолетов», — уточнил Якупов для ИА «Татар-информ».

После изучения деятельности Лаишевского технико-экономического техникума Сергей Снимщиков и Ильдус Зарипов пообщались со студентами.

Генерал-майор гражданской авиации подчеркнул, что в Лаишевском районе многое делается для развития спорта.

«Заехав в район, я заметил заинтересованность местных властей, чтоб делать жизнь людей удобнее и комфортнее», — подчеркнул он, посоветовав молодым людям вести активный образ жизни.

Он пожелал студентам получать от жизни позитив. «Когда на работу идешь с удовольствием, это и есть счастье», — отметил проректор МГТУ ГА.

Ильдус Зарипов отметил, что МГТУ — один из лучших вузов нашей страны, и лаишевские студенты достойны обучаться там.

«Мы стараемся идти в ногу со временем — развиваем спорт, культуру, создаем общественные пространства для отдыха. И мы прекрасно понимаем, что отрасль авиации на пике развития. И мы готовы представить сегодня высококачественных специалистов», — сказал глава Лаишевского района РТ.

Авиационный учебный центр является образовательным учреждением дополнительного образования и имеет сертификат Росавиации. Подобных учебных центров по всей России насчитывается всего восемь. Он был открыт на базе Лаишевского техникума летом 2021 года, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».