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СВО 23 февраля 2025 07:30

Генерал Бородин о СВО: Наши ребята обучились воевать

Генерал Бородин о СВО: Наши ребята обучились воевать
Фото: © «Татар-информ»

Начальник регионального штаба патриотического движения «Юнармия» в РТ генерал-майор Александр Бородин прокомментировал ход специальной военной операции в программе «Интервью без галстука» на телеканале «Татарстан 24».

«На первых порах было тяжело. Сейчас тоже, ведь на другой стороне воюют тоже хорошо подготовленные люди. Но наши ребята уже обучились воевать», – подчеркнул бывший начальник Казанского военного артиллерийского командного училища.

По оценке генерала, у российских Вооруженных сил «есть хорошее вооружение и боеприпасы, современная техника». «Нам очень важно беречь людей. Чтобы после выполнения боевых задач ребята возвращались живыми», – добавил Александр Бородин.

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#спецоперация #СВО
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