Генменеджер «Динамо» Сопин раскрыл причины перехода Шипачева и Войнова в «Ак Барс»

Генеральный менеджер «Динамо» Андрей Сопин прокомментировал переход 35-летнего форварда Вадима Шипачева и 32-летнего защитника Вячеслава Войнова в «Ак Барс».

«Расставание с Вадимом Шипачевым и Вячеславом Войновым — тяжелое решение для московского "Динамо". Вадим за несколько лет сделал очень многое для Клуба и его развития. Помимо огромного количества рекордов которые переписал Вадим в истории "Динамо", он был примером для молодых игроков и подрастающего поколения. Вячеслав в этом сезоне показал высочайший уровень игры, был лидером в плей-офф. К сожалению, текущая ситуация диктует свои условия и Клубом принят новый вектор развития, направленный на оптимизацию бюджета и воспитание собственных молодых кадров. Будем делать ставку на воспитанников нашей Академии и на игроков из "Динамо" Санкт-Петербург», – приводит слова Андрея Сопина пресс-служба «Динамо».

Шипачёв в минувшем сезоне, набрав 67 очков (24+43) в третий раз подряд стал самым результативным игроком «регулярки». Кроме того, Вадим номинирован на звание MVP регулярного сезона. В свою очередь, Войнов набрал 41 результативный балл (10+31) в 51 матче сезона 2021/22 КХЛ.

В этом сезоне московское «Динамо» вылетело во втором раунде плей-офф, уступив во всех четырех матчах серии столичному ЦСКА, который в итоге стал обладателем Кубка Гагарина.

Ранее подписание контракта с Шипачевым и Войновым прокомментировал генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин.