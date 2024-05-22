Генеалогическое древо семья Гаязовых из Татарстана собирала более 15 лет

Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

Победителем VI республиканского фестиваля «Эхо веков в истории семьи – Тарихта без эзлебез» стала семья Гаязовых из Балтасинского района Татарстана. Торжественное награждение победителей прошло сегодня в театре Камала в Казани.

«Мы представляем родословную до 13-го поколения. Наше генеалогическое древо я начал составлять более 15 лет назад, собирал разные документы. Для этого научился читать по-арабски и переводить их на татарский язык. В нашей родословной более 500 человек. Нашим семейным национальным блюдом является губадия, а реликвиями – гармонь-тальянка и инвентарь пчеловода», – рассказал Шаукат Гаязов корреспонденту «Татар-информа».

В этой семье сохранились воспоминания об одном из родоначальников рода – Тукае (Такашке), жившем еще в 17-м – начале 18-го века. Их предки занимались пчеловодством, и этим делом представители династии занимаются уже на протяжении 400 лет. Также в семье были плотники и строители, торговцы, труженики сельского хозяйства.

Самому старшему представителю семьи 89 лет. Это мама Шауката Гаязова – Мунира Фаттаховна. Она проработала всю жизнь учительницей, воспитала восемь детей. Сейчас у пожилой женщины есть 21 внук и 25 правнуков. Сам Шаукат Гаязов работает в автошколе и говорит, что главная семейная ценность – любовь и уважение друг к другу.

За первое место семья получила премию в размере 200 тыс. рублей. Награду победителям вручил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Организатором VI республиканского фестиваля «Эхо веков в истории семьи – Тарихта без эзлебез» выступает Государственный комитет по архивному делу. За годы проведения конкурса в нем приняли участие более 10 тыс. человек или более тысячи семей из муниципальных районов и городов республики. В этом году участниками фестиваля стали 157 семей.