Культура 1 сентября 2025 09:34

Гендиректором Таткнигоиздата назначен Рустем Галиуллин

Гендиректором Таткнигоиздата назначен Рустем Галиуллин
Фото: пресс-служба Таткнигоиздата

Генеральным директором Татарского книжного издательства вместо покинувшего этот пост в середине августа Ильдара Сагдатшина стал главный редактор журнала «Казан утлары» Рустем Галиуллин. Об этом сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Таткнигоиздата.

Руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев поздравил нового руководителя издательства с назначением.

Рустем Госманович Галиуллин родился 26 ноября 1987 года. Окончил факультет татарской филологии и истории Казанского государственного университета. Кандидат филологических наук. Член Союза писателей РТ, Союза журналистов РТ и Международного Пен-клуба. Лауреат Республиканской премии имени Мусы Джалиля в области литературы.

Автор книг: на татарском языке – «Гипнозчы малай» («Мальчик-гипнотезер», 2008), «Юлларда җил ак иде» («На дорогах белый ветер...», 2012), «Васыять» («Завещание», 2017), «Биш «икеле» («Пять «двоек», 2020), на русском – «Одиночество» (Москва, 2013) и монографии («Творчество Тауфика Айди: система образов и жанровая типология», 2016, ИЯЛИ АН РТ), на башкирском – «Гипнозсы малай» (Уфа, 2021), на азербайджанском – «Ата вә угыл» (Баку, 2020). Рассказы «Ата һәм ул» («Отец и сын») и «Дивана» («Чудик») вошли в Антологию современной прозы народов России. Составитель четырехтомника «Избранные произведения Т. Айди» (2016).

