Гендиректор ЮНЕСКО и руководитель Эрмитажа поздравили Шаймиева с 85-летием

В адрес первого Президента Татарстана, Государственного Советника РТ Минтимера Шаймиева поступили видеопоздравления от генерального директора ЮНЕСКО Одри Азуле, генерального директора ЮНЕСКО в 2010-2017 годы Ирины Боковой, а также директора Эрмитажа Михаила Пиотровского. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Также свои пожелания на видео ему передали Татарский государственный академический театр им. Г. Камала и Татарский государственный театр драмы и комедии им. К. Тинчурина.

Сегодня первому Президенту Татарстана, Государственному Советнику РТ Минтимеру Шаймиеву исполнилось 85 лет. В течение дня в его адрес приходят поздравления от глав регионов, российских и зарубежных политиков, дипломатов и других известных личностей. В его честь в Татарстане открылась фотовыставка, которую можно увидеть в галерее «Хазинэ».

Кроме того, в этот день Президент России Владимир Путин наградил Шаймиева орденом Святого апостола Андрея Первозванного.

Юбиляр ответил на поздравления, отметив, что республике многого бы не удалось добиться без поддержки жителей Татарстана, а также российских властей.