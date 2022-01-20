Шаймиев: Не верится, что мне 85, когда вовлечен в работу, некогда думать об этом

Первый Президент Татарстана, Государственный Советник Минтимер Шаймиев поблагодарил всех, кто поздравил его с 85-летием. Он отметил, что в достижениях Татарстана огромная роль отведена совместным усилиям руководства России и республики, ее жителей, сообщает пресс-служба руководителя РТ.

«Спасибо вам за многолетнее сотрудничество и взаимопонимание, за совместные, большие дела, которые уже вписаны в новейшую историю республики. <...> Помню, как на своем 70-летии я сказал: „Юбилей мой, но годы не мои!“ Действительно, самому не верится, что мне 85 лет. Когда ты вовлечен в работу, об этом и не думаешь — некогда», — отметил Шаймиев.

По словам Государственного Советника РТ, сила нашего народа заключается в трудолюбии, уважении к старшим и своей Родине, сохранении семейных и культурных ценностей, бережном отношении к родной земле. Эти качества помогают ему самому справляться с задачами, конкретными делами, которыми наполнен каждый день, «поскольку взял на себя ответственность перед людьми».

«Мы уже сейчас видим прекрасные плоды наших трудов. Приведу пример. Принято решение в этом году праздновать 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией в государственном масштабе. Мы благодарны руководству страны за это мудрое решение», — заметил юбиляр.

Он отметил, что принятие таких шагов очень важно для многоконфессиональной страны, какой является Россия. Государственный Советник также отнес сюда возрождение Болгара и внесение его в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

«Таким образом, всемирно признан исторический факт: здесь в 922 году государство наших предков — Волжская Булгария, первой на нынешней территории Российской Федерации, добровольно и официально приняла ислам. Считаю, что без этого признания празднование 1100-летия принятия ислама на высшем, государственном уровне было бы невозможно», — добавил Шаймиев.

Сегодня первому Президенту Татарстана, Государственному Советнику РТ Минтимеру Шаймиеву исполнилось 85 лет. В течение дня в его адрес приходят поздравления от глав регионов, российских и зарубежных политиков, дипломатов и других известных личностей. В его честь в Татарстане открылась фотовыставка, которую можно увидеть в галерее «Хазинэ».

Кроме того, в этот день Президент России Владимир Путин наградил Шаймиева орденом Святого апостола Андрея Первозванного.