Гендиректор «Уфы» Газизов: «Я друзей не предаю, Сайманов сказал, что было на самом деле»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов вновь прокомментировал ситуацию, касательно обещания руководства РПЛ клубам о моратории на вылет. По словам функционера, претензий к президенту лиги Ашоту Хачатурянцу у него не имеется.

«Я хорошо знаю Ашота Рафаиловича и могу извиниться публично, но я друзей не предаю. Мой друг Рустем Сайманов сказал то, что было на самом деле. Можно ли верить Хачатурянцу? Он – руководитель. Он свое мнение высказал. Сказал, что будет биться за нас на исполкоме. И он бился, спасибо ему за это. Претензий к Хачатурянцу нет, он бился за нас», – заявил Газизов в эфире программы «Есть тема» на «Матч ТВ».

Напомним, после вылета «Рубина» в ФНЛ генеральный директор клуба Рустем Сайманов заявил, что в РПЛ не согласились с позицией казанцев по мораторию, несмотря на поддержку оказанную задолго до конца сезона. По итогу, «Рубин» вылетел из Премьер-лиги.

Ранее Шамиль Газизов заявил, что руководство лиги обещало клубам, что мораторий на вылет будет принят.