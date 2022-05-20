Гендиректор «Уфы» Газизов: «Не считаю матч с «Рубином» самым важным в истории клуба»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился ожиданиями от встречи заключительного 30-го тура Российской Премьер-лиги против «Рубина». По словам функционера, предстоящая игра в Казани не является важнейшей в истории башкирского клуба.

«В таких встречах статистика не работает, это отдельно взятая игра, на первый план выходят желание, физическая готовность и психология. Я бы не сказал, что матч с "Рубином" является самым важным для "Уфы" в истории клуба, но в этом чемпионате это самая важная игра», — цитирует Газизова ТАСС.

Напомним, «Рубин» за тур до конца чемпионата с 29 очками занимает 14-е место в турнирной таблице, находясь в зоне стыковых матчей, «Уфа» с 27 очками идет на 15-м месте. Перед последним туром отставание подопечных Леонида Слуцкого от зоны вылета составляет всего 2 балла.

Команда, которая проиграет в завтрашнем матче, рискует впервые в истории покинуть высший дивизион страны.

Ранее Шамиль Газизов предложил «Рубину» поменять главного арбитра матча Сергея Иванова.