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Гендиректор «Татмедиа» Садыков выразил соболезнования в связи cо смертью Музыченко
Генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков выразил искренние соболезнования родным и близким журналиста Владимира Музыченко в связи со смертью сотрудника СМИ.
Садыков подчеркнул, что татарстанский журналист проработал в ведущих СМИ республики, более 6 лет в редакции газеты «Казанские ведомости». Также Владимир Музыченко являлся автором книги «Записки Казанского репортёра», в предисловии которой назвал себя «новостишником».
«45-летняя репортерская работа в периодической прессе приучила меня пристально всматриваться в окружающий мир, интересоваться всем и вся, искать изюминку в любом мало-мальски интересном событии или герое. Чтобы люди посчитали мои заметки да порадовались...» - приводит Садыков отрывок из предисловия книги.
Напомним, Музыченко скончался на 74-м году жизни вечером 2 апреля.
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