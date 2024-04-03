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Общество 3 апреля 2024 12:19

Умер татарстанский журналист Владимир Музыченко

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Умер татарстанский журналист Владимир Музыченко
фото: страница ВК Владимира Музыченко

Не стало известного татарстанского журналиста Владимира Музыченко. Сотрудник СМИ ушел из жизни вечером 2 апреля в возрасте 74 лет, сообщают «Казанские ведомости».

Напомним, Музыченко родился 17 февраля 1950 года. За всю свою жизнь он проработал в различных редакциях Татарстана. Коллеги журналиста запомнили его как талантливого, трудолюбивого человека.

#журналист #смерть #Татарстан
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