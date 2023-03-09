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Гендиректор Swarovski объявил о полном уходе компании из России
Австрийская компания Swarovski намерена полностью покинуть российский рынок. Об этом ее генеральный директор Алексис Назард заявил в интервью журналу Trend.
«Мы пришли к выводу, что <…> не можем поддерживать нашу замороженную деятельность [в России]», — подчеркнул бизнесмен.
Точных сроков окончательного ухода Swarovski из РФ Назард не назвал, но заверил, что процесс будет проходить «в соответствии со всеми применимыми законами, включая экономические санкции и другие торговые ограничения».
Swarovski закрыла 12 своих российских магазинов и свернула онлайн-бизнес в РФ еще в марте 2022 года, вскоре после начала широкомасштабных боевых действий на Украине. Однако тогда решение об уходе из России принято не было.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что немецкий производитель бытовой химии и гигиенических средств Henkel намерен продать свой бизнес в России до начала апреля.
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