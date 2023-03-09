Гендиректор Swarovski объявил о полном уходе компании из России

Австрийская компания Swarovski намерена полностью покинуть российский рынок. Об этом ее генеральный директор Алексис Назард заявил в интервью журналу Trend.

«Мы пришли к выводу, что <…> не можем поддерживать нашу замороженную деятельность [в России]», — подчеркнул бизнесмен.

Точных сроков окончательного ухода Swarovski из РФ Назард не назвал, но заверил, что процесс будет проходить «в соответствии со всеми применимыми законами, включая экономические санкции и другие торговые ограничения».

Swarovski закрыла 12 своих российских магазинов и свернула онлайн-бизнес в РФ еще в марте 2022 года, вскоре после начала широкомасштабных боевых действий на Украине. Однако тогда решение об уходе из России принято не было.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что немецкий производитель бытовой химии и гигиенических средств Henkel намерен продать свой бизнес в России до начала апреля.

Swarovski занимается производством бижутерии из хрусталя и украшений, а также огранкой синтетических и природных драгоценных камней. Штаб-квартира фирмы расположена в австрийской федеральной земле Тироль, в городе Ваттенс. Первый фирменный магазин Swarovski в России открылся в 2018 году в Москве, до этого ее товары были представлены только в российских мультибрендовых магазинах.