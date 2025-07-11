Гендиректор «СПб ведомостей» предупредил СМИ о новой схеме «авторского рэкета»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Генеральный директор ИД «Санкт-Петербургские ведомости» Борис Грумбков рассказал представителям СМИ о таком объекте авторского права, как шрифт. Лауреат премии Правительства Санкт-Петербурга в области журналистики принял участие в круглом столе «Пресса вчера, сегодня, завтра» в АО «Татмедиа».

«Появилась новая беда на пороге наших редакций. Хочу предупредить о новом способе «авторского рэкета», это новая схема – шрифтовики. Мы с вами создаем произведение, сайты, газеты, которые имеют шрифты. Шрифт – это дизайнерская работа, графическое произведение. И мы с вами можем быть заложниками недобросовестных сайтоделов, дизайнеров и так далее», – заявил он.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Грумбков призвал руководителей СМИ провести аудит всех шрифтов, которые используются на сайте и в печатных изданиях. Он сообщил, что уже поручил своим сотрудникам провести полный мониторинг всех шрифтов на сайте, в газете, в книгах, на логотипе, транспарантах и визитках.

«Мы исходим из добросовестности стороны, потому что если нам продают результат, объект авторского права, то всё попутное, включенное в него, дизайнер купил, оформил, прежде чем с нас взять деньги. Но проходит год-два, а в известном мне случае – восемь лет. На пороге появляются юристы, которые говорят, что на сайте используются шрифты их клиента. И требуют компенсацию», – отметил он.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По словам гендиректора издательского дома, сейчас в суде Санкт-Петербурга рассматривается такое дело.

«В случае с нарушением авторских прав на фотографии через суды требуют компенсацию 10 тыс. рублей, 50 тыс. рублей. А в случае со шрифтовиками – 1,5 млн рублей. Это притом, что пользователь является добросовестным», – подчеркнул он.