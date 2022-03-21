Гендиректор «Рубина» Сайманов прокомментировал будущее Леонида Слуцкого в казанском клубе

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал слухи касаемо будущего Леонида Слуцкого в казанском клубе после разгромного поражения ЦСКА (1:6).

По словам Сайманова, главный тренер казанцев продолжит работу в «Рубине».

«Продолжит ли Слуцкий работу с командой? Конечно! Как оценить судейство? Судейство как судейство», – цитирует гендиректора «Матч ТВ».

Кроме того, футбольный функционер коротко прокомментировал игру команды в Москве.

«Что происходит с "Рубином"? Проиграли. Вот, что происходит. Разгром? В этот раз – да», – заявил Сайманов после игры с ЦСКА.

Напомним, ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала материал о разгромном поражении казанского клуба в Москве, в котором порассуждала, почему Слуцкого нельзя увольнять из «Рубина».