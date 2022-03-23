Сайманов прокомментировал будущее легионеров «Рубина» и назвал задачу команды на сезон

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов допустил уход большинства иностранных футболистов казанского клуба. По словам футбольного функционера, прогнозировать ситуацию трудно, но, вероятнее всего, большинство легионеров все же покинут Казань.

«Мы со всеми легионерами разговаривали, говорили, что любое решение примем, футбол футболом, но у каждого своя судьба, жизнь. Кто-то собирался уходить, кто-то нет, как Дрейер, но потом он уехал, то есть трудно прогнозировать. Но мне кажется, что большинство легионеров у нас уедут. Может, останутся те, у кого высокие зарплаты, остальные могут уехать. Я допускаю, что любой легионер из любой команды может не вернуться, до 7 апреля любой может уехать», – цитирует Сайманова ТАСС.

Также генеральный директор «Рубина» назвал задачу команды на концовку текущего сезона.

«Какая задача у "Рубина"? Завершить чемпионат, играть, показывать хорошую игру оставшимися футболистами», – заявил он.

Кроме того, Рустем Сайманов прокомментировал ситуацию вокруг Хвичи Кварацхелии.

«Не могу сказать, что будет с Хвичей Кварацхелией. Обещал ли вернуться? Нет, он поехал в сборную, мы не разговаривали, и приедет или не приедет, не могу сказать», – подытожил футбольный функционер.

Напомним, ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала большой материал о причинах и последствиях отъезда Хвичи Кварацхелии из «Рубина».