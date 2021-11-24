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Спорт
24 ноября 2021  16:26
Cергей Гаврилов

Гендиректор «Рубина» прокомментировал желание Игнатьева покинуть клуб

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Генеральный директор казанского «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал слова нападающего команды Ивана Игнатьева о том, что тот хотел бы покинуть клуб.

«Не видел эту запись в его Instagram. Еще не смотрел. Он пишет, что есть желание покинуть „Рубин“? Поговорим с ним. Пока я не обладаю информацией», — цитирует Сайманова «РИА Новости».

Напомним, ранее футболист, отвечая на комментарии одного из подписчиков своего «Инстаграма», заявил, что недоволен своим положением в команде, хотел бы иметь больше игровой практики и рассматривает вариант со сменой клубной прописки.

Игнатьев перешел в «Рубин» из «Краснодара» в начале прошлого года. В текущем сезоне форвард провел восемь матчей, в которых не отметился результативными действиями. Контракт 22-летнего футболиста с казанцами рассчитан до 30 июня 2024 года.

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