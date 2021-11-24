Нападающий «Рубина» Иван Игнатьев рассказал, что хотел бы сменить клуб

Нападающий «Рубина» Иван Игнатьев признался, что может покинуть клуб. Об этом он заявил, отвечая на вопрос подписчика в Instagram.

Пользователь поинтересовался, не задумывался ли Игнатьев о смене клуба для повышения игровой практики, в том числе за рубежом.

«Есть такое желание. Все будет зависеть от предложений и позиции клуба», — ответил на это футболист.

22-летний Игнатьев выступает за «Рубин» с января 2020 года. В сезоне-2021/2022 он принял участие в восьми матчах команды из 15 и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает форварда в 2,5 миллиона евро.