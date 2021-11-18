Гендиректор «Рубина»: Решение Шатова стало для нас неожиданностью

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов, что решение полузащитника Олега Шатова приостановить карьеру стало неожиданностью. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

«Он принял такое решение, оно стало неожиданным. Думаю, что Олег еще способен играть на уровне Премьер-лиги. Есть ли договоренность о том, что Шатов вернется в „Рубин“, если решит возобновить карьеру? Если решит — примем решение, что сейчас про это говорить. Пока решение такое», — добавил специалист.

Контракт полузащитника и казанского клуба был расторгнут по обоюдному согласию, о чем сообщало ИА «Татар-информ».