На Казанском вертолетном новый директор: Колесов начал ставить на заводы своих людей

Коллективу Казанского вертолетного завода, входящего в холдинг «Вертолеты России», сегодня представили нового генерального директора. Им стал Владимир Гинсбург, ранее возглавлявший «Казанский электротехнический завод». Об этом сообщает пресс-служба «Вертолетов России».

В рамках встречи Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин вручил бывшему директору КВЗ Алексею Белых медаль «100 лет образования ТАССР» за существенный вклад в укрепление социально-экономического потенциала республики. Место дальнейшего трудоустройства Белых в холдинге не уточняют.

Как прокомментировал генеральный директор «Вертолетов России» Николай Колесов, перед новым руководством завода стоят амбициозные задачи выпустить в 2022 году около 100 вертолетов и повысить прибыльность предприятия до 3,5 млрд рублей.

«Кроме того, в следующем году состоится несколько знаковых событий – первая передача заказчику модернизированного “Ансат-М”, выполнение первых экспортных поставок вертолета Ми-38. Уверен, Владимиру Гинсбургу с его богатым управленческим опытом эти задачи будут под силу», – отметил Николай Колесов.

Любопытно, что должность генерального директора «Вертолетов России» Николай Колесов занял ровно неделю назад – 30 ноября 2021 года. До этого он руководил концерном «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), в орбиту влияния которого входит и ОАО «Казанский электротехнический завод».