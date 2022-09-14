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Ру Тат
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Строительство
14 сентября 2022  17:24

Гендиректор «Казметростроя» рассказал о двух вариантах развития казанского метро

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Фото: president.tatarstan.ru

У казанского метрополитена есть как минимум две перспективы дальнейшего развития, сообщил гендиректор АО «Казметрострой» Марат Рахимов. Проектировщики, по его словам, рассматривают следующие варианты: делать две станции до Республиканской клинической больницы (РКБ), включая «Деревню Универсиады», либо сосредоточиться на втором участке второй линии – до Компрессорного завода.

«Все это требует времени, расчетов, экономического обоснования», – цитирует Рахимова пресс-служба Президента РТ. О перспективах развития метро он рассказал руководителю республики Рустаму Минниханову, который сегодня дал старт работе тоннельного комплекса «Айсылу», приступившего к прокладке тоннеля второй ветки казанского метро.

 

Фото: president.tatarstan.ru

Напомним, тоннель, к бурению которого приступили сегодня, соединит улицы Ломжинская и 10-й микрорайон. В будущем планируется закольцевать ветку до улицы Фучика.

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