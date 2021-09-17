Андрей Кондратьев: Голосование на выборах в Татарстане проходит в штатном режиме

Фото: Владимир Васильев

Председатель Центральной избирательной комиссии Татарстана Андрей Кондратьев проголосовал на выборах в Госдуму. Он отметил, что голосование в республике проходит в штатном режиме. Об этом глава ЦИК заявил журналистам на избирательном участке, расположенном в 75-й гимназии Казани.

«Все идет в штатном режиме. И я в хорошем настроении, проголосовав, покидаю избирательный участок», — сказал Кондратьев.

Он заметил, что сегодня посетил несколько участков, чтобы проверить их работу. «Я вижу, что Татарстан активно голосует. И это уже традиционный факт для республики», — подчеркнул председатель ЦИК.

Фото: © Владимир Васильев

По его мнению, на участках царит дружелюбная атмосфера.

«Сотрудники МВД обеспечивают безопасность. Безусловно, меня искренне порадовало большое количество доброжелательных наблюдателей. Их свыше 14 тыс., в том числе 3 тыс. от Общественной палаты республики. Все заинтересованы в работе», — резюмировал Кондратьев.

Выборы в Государственную Думу РФ VIII созыва продлятся три дня, 17, 18 и 19 сентября. Параллельно в Татарстане состоятся довыборы в Государственный Совет РТ VI созыва по двум округам — Азинскому и Студенческому. Кроме того, с 17 по 19 сентября в республике пройдут дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления.

В Татарстане сегодня открылись 2 810 избирательных участков.