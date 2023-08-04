Гендиректор АО «Татмедиа» поздравил татарского писателя Равиля Файзуллина с юбилеем

Генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков поздравил известного татарского писателя и поэта Равиля Файзуллина с 80-летним юбилеем.

«Сегодня празднует свой 80-летний юбилей глубокоуважаемый Равиль Файзуллин. Равиль ага по праву является корифеем татарской поэзии. Много лет он посвятил работе в татарских изданиях. И по сей день его мысли актуальны для сотрудников медиасферы.

Равиль абый активен не только на литературном поприще, также он заядлый пловец. Более 45 лет он является организатором Файзуллинских заплывов, куда собирается вся татарская интеллигенция.

Богатая осень всегда хороша,

но всё же, но всё же...

мне бедной весны нет дороже,

когда оживает больная душа,

и сам я, и сам я моложе.

Равиль ага! От лица всех сотрудников акционерного общества «Татмедиа», сотрудников газет и журналов, медиасообщества искренне поздравляю Вас с юбилеем! Здоровья, неиссякаемой энергии и силы, вдохновения и всех благ!» – написал Садыков.

Ранее Равиля Файзуллина с юбилеем поздравил руководитель республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев.