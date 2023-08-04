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Айдар Салимгараев поздравил поэта Равиля Файзуллина с 80-летним юбилеем
Руководитель республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев поздравил татарского писателя и поэта Равиля Файзуллина с 80-летним юбилеем.
«Уважаемый Равиль Габдрахманович!
От имени всех представителей медиаотрасли Республики Татарстан примите сердечные поздравления с Вашим 80-летием!
Вы были самым молодым членом Союза писателей СССР в 1960-е годы. Вы – народный поэт Республики Татарстан, заслуженный деятель искусств РСФСР. Общий тираж изданных Вами книг составляет почти миллион экземпляров на русском, татарском, башкирском и многих других языках.
Наша республика высоко ценит Ваши заслуги и чтит огромный вклад в развитие татарской национальной поэзии. В Вашей копилке самые почетные республиканские премии – Премия комсомола Татарии имени Мусы Джалиля и Государственная премия Республики Татарстан имени Габдуллы Тукая.
Среди Ваших ответственных постов – главный редактор журнала «Казан утлары», депутат Верховного Совета Республики Татарстан, Почетный член Академии наук Республики Татарстан.
Ваша активная гражданская позиция, любовь к жизни, требовательность к себе и другим являются примером как для маститых профессионалов пера, так и для начинающих поэтов, писателей, журналистов.
Мы желаем Вам неиссякаемого творческого долголетия, сил для новых свершений, крепкого здоровья и счастья!» – говорится в поздравлении.
Родился 4 августа 1943 года в деревне Юлсубино Рыбно-Слободского района Татарской АССР. В 1965 году окончил филологический факультет Казанского государственного университета, аспирантуру при Институте языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова АН РТ.
Стихи, поэмы и публицистика поэта неоднократно переводились на языки народов Европы и Азии. С творчеством Равиля Файзуллина знакомы в Италии, Англии, Франции, Сирии, Венгрии, Монголии и в других странах.
Заслуженный деятель искусств РСФСР, лауреат Государственных премий им. Г. Тукая и М. Джалиля
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