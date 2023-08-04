Айдар Салимгараев поздравил поэта Равиля Файзуллина с 80-летним юбилеем

Айдар Салимгараев

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Руководитель республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев поздравил татарского писателя и поэта Равиля Файзуллина с 80-летним юбилеем.

Равиль Файзуллин Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Уважаемый Равиль Габдрахманович!

От имени всех представителей медиаотрасли Республики Татарстан примите сердечные поздравления с Вашим 80-летием!

Вы были самым молодым членом Союза писателей СССР в 1960-е годы. Вы – народный поэт Республики Татарстан, заслуженный деятель искусств РСФСР. Общий тираж изданных Вами книг составляет почти миллион экземпляров на русском, татарском, башкирском и многих других языках.

Наша республика высоко ценит Ваши заслуги и чтит огромный вклад в развитие татарской национальной поэзии. В Вашей копилке самые почетные республиканские премии – Премия комсомола Татарии имени Мусы Джалиля и Государственная премия Республики Татарстан имени Габдуллы Тукая.

Среди Ваших ответственных постов – главный редактор журнала «Казан утлары», депутат Верховного Совета Республики Татарстан, Почетный член Академии наук Республики Татарстан.

Ваша активная гражданская позиция, любовь к жизни, требовательность к себе и другим являются примером как для маститых профессионалов пера, так и для начинающих поэтов, писателей, журналистов.

Мы желаем Вам неиссякаемого творческого долголетия, сил для новых свершений, крепкого здоровья и счастья!» – говорится в поздравлении.