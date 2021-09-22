Крым и Татарстан подписали меморандум о медиасотрудничестве

Сегодня в столице Республики Крым Симферополе состоялось подписание меморандума о медиасотрудничестве между АО «Татмедиа» и Министерством внутренней политики, информации и связи Республики Крым.

«Это большой шаг на пути совместной работы журналистов, издателей и министерств», — выразил уверенность министр внутренней политики, информации и связи Крыма Михаил Афанасьев.

Генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков подчеркнул, что подписанный документ даст возможность укрепить взаимоотношения между Крымом и Татарстаном. Он также напомнил, что взаимоотношения между двумя территориями остаются крепкими еще со времен Казанского ханства.

«В советский период времени также сохранялись серьезные взаимоотношения в области культурного обмена: писатели, поэты, журналисты очень активно общались между собой. Мы чувствуем, что в последние годы также есть спрос и ощущение необходимости контакта. Большой опыт накоплен журналистами, писателями и поэтами Татарстана, поэтому мы готовы поделиться им, настроить мосты и взаимоотношения», — отметил Шамиль Садыков.

Михаил Афанасьев выразил уверенность, что данное мероприятие найдет свое отражение в будущем. «Это большой шаг на пути к совместной работе журналистов, издателей, министерств. Надеюсь, что и мы посетим Республику Татарстан. Есть опыт, который нам необходимо перенять. В Татарстане сегодня реализуется уникальный на территории Российской Федерации опыт объединения средств массовой информации, эффективной работы и управления. У наших СМИ тоже есть передовые решения, которые, я уверен, также заинтересуют коллег из Татарстана. После подписания меморандума наша взаимосвязь станет еще более плотной», — подчеркнул он.

Шамиль Садыков также выразил заинтересованность в опыте коллег, отметив, что для Татарстана он будет очень полезен. «Крым имеет большой опыт работы в области национальных СМИ, для нас это очень интересно. Акционерное общество „Татмедиа“ — это уникальный медиахолдинг, который объединяет больше 100 СМИ — газет, журналов, телеканалов. Мы активно работаем в социальных сетях. Несколько лет назад создали свою медиашколу. Ключевая задача современных медиа — это новые технологии, умение вовремя их внедрять, меняться. В то же время нужно сохранять традиционные СМИ — газеты и журналы, потому что старшее поколение их читает. А молодежь наоборот — телевизор не смотрит, радио не слушает, газеты не читает, они все в социальных сетях», — заметил он.

«В этой ситуации важно создавать платформы в соцсетях не только на русском языке, но и на языках других народов. В этом направлении тоже нужно обмениваться информацией. Мы приглашаем управляющий состав, журналистов к нам в медиахолдинг, нам есть чем поделиться. Я думаю, что это будет важная взаимовыгодная работа», — пригласил крымчан руководитель «Татмедиа».