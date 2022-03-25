Гендиректор «Агросилы» объяснила изменение цен на сахар

Изменение цен на сахар за четыре года близко к инфляционным процентам, которые происходят в России. Об этом заявила генеральный директор АО «Агросила» Светлана Барсукова на пресс-конференции.

«Изменение цены на сахар с 2018 года к концу 2021 года составило 22%. Если мы возьмем изменения стоимости сахара с 2018 года к концу марта 2022 года, то оно составило 34%. Условно говоря, за этот период времени оно находится примерно близким к инфляционным процентам, которые были на территории России. Если говорить об изменении цены на сахар с декабря 2021 года и до 25 марта этого года, то оно составило 15%», – рассказал спикер.

Барсукова уточнила, что рынок сахара достаточно волатилен, и тренды стоимости сахара повторяются каждые три – четыре года. «Поэтому, по-моему, нужно рассматривать длительный период изменения цены на сахар», – пояснила она.

По словам гендиректора холдинга, в части производства подорожание сахара связано с удорожанием его составляющих. «Это упаковка, необходимость подготовки к новому сезону, закупка семян и запчастей», – отметила она.

Барсукова добавила, что сахарную свеклу планируется посеять на площади 28 090 гектаров, чтобы получить урожай 1,3 млн тонн. Ожидаемая урожайность – 477 центнеров с гектара. «Мы провели переговоры со всеми поставщиками семян сахарной свеклы. Селекция семян сахарной свеклы у нас в основном импортная. На этот год холдинг обеспечен семенами на 100%. В прошлом году Заинский сахарный завод выработал 93 тыс. тонн сахарного песка из 874 тыс. тонн корнеплодов. Выработка сахарного песка в этом году планируется на уровне 190 тыс. тонн, что позволит обеспечить потребности Татарстана, ПФО и частично реализовать в других регионах России», – сообщила она.

Спикер заметила, что по состоянию на 23 марта осталось более 17 тыс. тонн сахарного песка урожая прошлого года. «В этом же составе находится сахарный песок, предназначенный для розничных сетей. И в этом объеме сахарный песок, который зарезервирован для предприятий социальной направленности. Сахарный песок есть, он отгружается в плановом порядке», – подчеркнула она.

Кроме того, согласно инвестиционной программе развития Заинского сахарного завода до 2025 года планируется увеличить производственные мощности, чтобы довести переработку сахарной свеклы до 10 тыс. тонн в сутки. Сейчас на заводе в среднем перерабатывается 8 тыс. тонн сахарной свеклы.

Барсукова также прокомментировала заявление Татарстанского УФАС о возбуждении дела по признакам нарушения законодательства о торговле в отношении «Агросила – Коммерция». По ее словам, компания сегодня получила постановление о возбуждении дела.

«Со своей стороны мы представим все документы, чтобы доказать свою позицию, поскольку, с нашей точки зрения, нарушений предприятия холдинга не допускали. Мы надеемся на всестороннее, объективное разрешение дела по существу. Сейчас постановление находится в работе наших юристов», – заключила гендиректор холдинга.