Гендер-пати, сотни свадеб и парад колясок: как прошла «Семейная неделя» в Татарстане

Сегодня ключевая дата в «Семейной неделе», проходящей в Татарстане, – День семьи, любви и верности. Всего в республике в рамках проекта прошло более 600 различных мероприятий. О ключевых событиях праздничной недели и мерах поддержки семей рассказали сегодня на брифинге в Доме правительства РТ.





Праздничные мероприятия «Семейной недели» охватили всевозможные локации республики

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Праздничные мероприятия охватили всевозможные локации республики

Раис Татарстана Рустам Минниханов уделяет большое внимание теме семьи: популяризации традиционных семейных ценностей, преемственности поколений, поддержке многодетных семей и профессиональных династий. Об этом рассказала начальник управления ЗАГС Кабинета Министров Татарстана Эльвира Ахметова.

По ее словам, праздничные мероприятия «Семейной недели» охватили всевозможные локации республики.

Эльвира Ахметова: «Прошли концерты, викторины, турниры, спортивные состязания, мастер-классы, фотовыставки, конкурсы, были организованы интерактивные площадки и многое другое» Фото: prav.tatarstan.ru

«Это парки и скверы, дома культуры, молодежные центры, пришкольные лагеря, библиотеки, приклубные территории, редакции газет, краеведческие музеи и сельские клубы. А для возрастных семей – визиты на дом», – перечислила Ахметова.

Прошли концерты, викторины, турниры, спортивные состязания, мастер-классы, фотовыставки, конкурсы, были организованы интерактивные площадки и многое другое.

Медали вручаются лучшим семьям Татарстана, династиям, которые в любви и согласии прожили более 25 лет и воспитали детей Фото: © «Татар-информ»

Медаль «За любовь и верность» получили 70 татарстанских семей

«Ежегодно на празднике по всей республике вручаются медали «За любовь и верность», это традиция. И в этом году в Татарстане вручили 70 медалей», – рассказала Ахметова.

Она подчеркнула, что эти медали вручаются лучшим семьям Татарстана, династиям, которые в любви и согласии прожили более 25 лет и воспитали детей.

«Это почетный знак, символ крепкой семьи, взаимоуважения и преданности», – отметила она.

Отдельно начальник управления ЗАГС остановилась на вручении этих медалей в Казани. В детском парке «Елмай» на семейном празднике награду получили 12 семейных пар. Ахметова добавила, что здесь же чествовали семьи участников СВО и многодетные семьи.

Парад невест в Рыбной Слободе

«Креативные форматы мероприятий в эту неделю восхищали, удивляли и радовали нас. Это были и семейные посиделки и знакомства семьями, вечера отдыха», – перешла к районным мероприятиям Ахметова.

К примеру, в Нижнекамском и Тюлячинском районах провели гендер-пати, где объявляли пол будущего ребенка всем гостям. А в Рыбной Слободе прошел парад невест.

Еще один парад устроили в Балтасинском районе, но здесь родители показывали креативное украшение колясок. Транспорт для малышей стилизовали под ракеты, тракторы, машины спецслужб, полевую кухню и многое другое.

С 1 по 7 июля в республике создано 710 семей, а еще 129 заявлений было подано на День семьи, любви и верности Фото: © «Татар-информ»

Более 800 свадеб за неделю

«Всю «Семейную неделю» во всех 47 ЗАГСах Татарстана без перерыва идут мероприятия. Для сотрудников ЗАГСа День семьи, любви и верности – это особый день», – подчеркнула Ахметова.

Она отметила, что этот день, как, впрочем, и вся неделя, популярен для заключения браков. Так, с 1 по 7 июля в республике создано 710 семей, а еще 129 заявлений было подано на День семьи, любви и верности.

«В ЗАГСах также проходит чествование семей-юбиляров, проживших 50, 60 или 70 лет. Торжественное вручение свидетельств о рождении, имянаречение. С 1 по 6 июля родилось более 500 детей», – добавила Ахметова.

Эльмира Зарипова рассказала о мерах поддержки семей, которые оказывает республика Фото: prav.tatarstan.ru

Шесть семей получили микроавтобусы Sollers Atlant

В свою очередь министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова рассказала о мерах поддержки семей, которые оказывает республика. Среди прочего она перечислила выплаты при рождении ребенка семьям, живущим в деревнях, пособия и льготы многодетным и малообеспеченным семьям и различные варианты поддержки семей, воспитывающих детей-инвалидов.

Она также напомнила о специальной программе социальной ипотеки для молодых людей с льготными условиями, участниками которой на сегодня стали почти 2 тыс. семей.

Семьям, у которых более 10 детей, вручили автомобили Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Особое внимание она уделила новой республиканской мере поддержки – семьям, у которых более 10 детей, вручили автомобили.

«Сегодня по решению Раиса Татарстана вручили автомобили семьям с 10 и более детьми. Таких семей у нас в республике шесть. Все они получили автомобили Sollers Atlant, рассчитанные на 15 пассажиров», – рассказала Зарипова.

100 тыс. рублей на свадьбу будущим семьям

О еще одной мере поддержки молодых семей сообщила первый заместитель министра по делам молодежи РТ Софья Галиева-Мустафина. В Татарстане молодым семьям будут выдавать грант в размере 100 тыс. рублей на проведение свадьбы.

Софья Галиева-Мустафина: «Получить выплату могут пары, в которых будущим супругам не больше 35 лет и которые живут в республике более трех лет» Фото: prav.tatarstan.ru

«Когда знакомство перерастает во что-то большее, мы готовы поддержать молодую пару. Раис Татарстана Рустам Минниханов поддерживает этот проект. Я сама была невестой и знаю, сколько стоит свадьба. У меня вот не получилось провести торжество мечты, а мы очень хотим, чтобы этот день для молодых ребят запомнился и стал главным в жизни», – заявила она.

Получить выплату могут пары, в которых будущим супругам не больше 35 лет и которые живут в республике более трех лет. До конца этого года поддержку могут получить 80 пар. Для этого нужно заполнить заявку, приложить видеовизитку и пройти собеседование. По словам замминистра, это займет не более 15 минут.

На анонсе фото: © Антон Денисов / РИА Новости