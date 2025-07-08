Помощь десяткам тысяч семей: какие выплаты, субсидии и льготы положены в Татарстане

В Татарстане большое внимание уделяется семьям с детьми. Для них предусмотрены различные меры поддержки. В День семьи, любви и верности «Татар-информ» выяснил, на какую помощь в республике могут рассчитывать многодетные семьи.





В Татарстане проживает более 58,7 тыс. многодетных семей, в них воспитывается свыше 187,6 тыс. детей

Фото: © «Татар-информ»

«В республике семьям оказываются меры социальной поддержки, их более 60»

В Татарстане проживает более 58,7 тыс. многодетных семей, в них воспитывается свыше 187,6 тыс. детей. За последние 12 лет число многодетных семей в Татарстане выросло в 2,5 раза, сообщила начальник Управления ЗАГС Кабинета Министров РТ Эльвира Ахметова в период «Семейной недели», которая проходит в республике.

«В республике семьям оказываются меры социальной поддержки, их более 60. Раис Татарстана Рустам Минниханов уделяет большое внимание вопросам, связанным с семьей, материнством, детством, поддержкой традиционных семейных ценностей и многодетных семей, а также профессиональных династий», – заявила она.

В России многодетной признается семья, в которое трое и более детей. Они получают меры соцподдержки до 18-летия старшего ребенка или до его 23-летия при условии очного обучения в образовательной организации.

Эльвира Ахметова: «Раис Татарстана Рустам Минниханов уделяет большое внимание вопросам, связанным с семьей, материнством, детством» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Татарстане введены дополнительные меры соцподдержки многодетных семей

В Татарстане многодетным семьям положена ежемесячная субсидия на лекарства для ребенка в возрасте до шести лет. В этом году эту меру поддержки получают более 53,7 тыс. человек.

Кроме того, многодетные семьи в республике получают субсидию в размере 30% на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Для них также предусмотрена ежемесячная субсидия на проезд школьников. Ее получают свыше 77,1 тыс. человек.

При рождении одновременно трех и более детей семья получает единовременное пособие в 10 тыс. рублей на каждого ребенка. Такие семьи получают также ежемесячное пособие в размере тысячи рублей на каждого ребенка до полутора лет.

Отдельные меры социальной поддержки предоставляются родителям, чьи дети посещают детские сады. Им компенсируется часть платы за присмотр и уход за ребенком в дошкольной организации. На первого ребенка компенсация составляет 20% от среднего размера родительской платы, на второго – 50%, на третьего и последующих детей – 70%.

Многодетные семьи в республике получают субсидию в размере 30% на оплату жилищно-коммунальных услуг Фото: © «Татар-информ»

Единовременную выплату получают женщины в сельской местности

Ежемесячное пособие установлено для многодетных семей с пятью и более детьми в возрасте до 18 лет, в которых один или оба родителя инвалиды или есть ребенок-инвалид. Оно равно разнице между величиной прожиточного минимума, установленного в республике, и среднедушевым доходом семьи. В этом году получателями такого пособия стали 106 человек.

Единовременная выплата предусмотрена для женщин, проживающих в сельской местности. В частности, 50 тыс. рублей получают женщины до 25 лет при рождении первого ребенка. И 100 тыс. рублей – женщины до 29 лет при рождении третьего и каждого последующего ребенка.

За весь период действия этой меры соцподдержки, с 2018 по 2025 год, выплату получили более 14,8 тыс. матерей. В том числе в этом году – 723 женщины.

Многодетным малообеспеченным семьям на 100% компенсируется плата за детский сад Фото: © «Татар-информ»

Дети многодетных малообеспеченных семей бесплатно посещают детсад

Меры поддержки в Татарстане получают малообеспеченные семьи с детьми. Так, семьям с доходами ниже прожиточного минимума из регионального бюджета выплачивается 10 тыс. рублей в год на приобретение лекарств для детей до трех лет.

Комплекты детских принадлежностей также получают малообеспеченные семьи с новорожденными детьми. По информации Министерства здравоохранения РТ, за шесть месяцев 2025 года выдано 927 подарочных комплектов.

Многодетным малообеспеченным семьям на 100% компенсируется плата за детский сад. За полгода поддержка оказана более чем 2,6 тыс. татарстанцев.

Единовременная выплата 100 тыс. рублей при постановке на учет по беременности женщине, обучающейся очно Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Татарстане вводятся новые меры поддержки семей

Сейчас в республике вводятся дополнительные меры поддержки семей с детьми и при рождении ребенка:

создание пунктов проката предметов первой необходимости для новорожденных из студенческих, молодых многодетных семей, одиноких матерей – получателей пособия на детей до 17 лет;

предоставление услуги «Социальная няня» для студенческих семей, где женщина обучается очно;

единовременная выплата 100 тыс. рублей при постановке на учет по беременности женщине, обучающейся очно;

компенсация 30% стоимости обучения в колледжах и техникумах на одного ребенка из многодетной семьи;

предоставление бесплатного автомобиля семьям, имеющим десять и более детей.

С 2022 года в республике реализуется масштабный проект по поддержке участников СВО и их семей Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«В республике реализуется масштабный проект по поддержке участников СВО и их семей»

Татарстан – лидер в России по мерам социальной поддержки. В прошлом году ими воспользовались более 1 млн человек, рассказала социальный координатор филиала госфонда «Защитники Отечества» по РТ, представитель Штаба общественной поддержки Рустама Минниханова Римма Сыдыкова.

«С 2022 года в республике реализуется масштабный проект по поддержке участников СВО и их семей. Это региональные единовременные выплаты при заключении контракта, льготы на ЖКХ, возможность получить бесплатное лечение, реабилитацию, содействие в трудоустройстве, адаптация жилых помещений», – отметила она.

Сыдыкова подчеркнула, что как многодетная мать и супруга участника специальной военной операции тоже пользуется мерами соцподдержки.

«Например, карта «Батыр» дает возможность посещать различные мероприятия, театры, музеи, цирк. Благодаря такой поддержке моя дочь сейчас отдыхает в одном из лагерей Татарстана», – сообщила она.

В этом году в Татарстане запущен новый проект «Лето в Татарстане» Скриншот

«Проект «Лето в Татарстане» предоставляет прекрасную возможность провести время с семьей»

В этом году в Татарстане запущен новый проект «Лето в Татарстане», объединивший все ключевые культурные и спортивные события городов и районов. Он инициирован Раисом РТ Рустамом Миннихановым.

На платформе проекта представлено более 300 мероприятий, и их число ежедневно растет. Это концерты, тренировки, турниры, лекции, велопрогулки и другие активности. Все мероприятия проходят на свежем воздухе, в том числе в парках и общественных пространствах, обновленных по инициативе руководства республики.

Этот проект предоставляет прекрасную возможность провести время с семьей, подчеркнула директор АНБО по оказанию помощи участникам и ветеранам боевых действий и членам их семей «За Победу! Казань», член Штаба общественной поддержки Рустама Минниханова Евгения Коцарь.

«В рамках «Лето в Татарстане» запланировано множество мероприятий и активностей, которые могут укрепить семейные связи и сделать летние каникулы веселыми и незабываемыми. Тем более что в республике много комфортных и доступных мест отдыха всей семьей», – отметила она.