Гектар парка и 46 сибирских кедров: Успенская обитель Свияжска отметит 25 лет возрождения

Работы по благоустройству большого парка завершают на территории Богородице-Успенского Свияжского мужского монастыря. Здесь к 28 августа появятся мощеные тропинки, газоны и высадят 46 сибирских кедров. Работы по созданию парка приурочены к 25-летию возрождения обители.

Через несколько лет на горе острова-града планируют вырастить целый оазис-сад, в котором будет восстановлен и старинный колодец святителя Германа Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Кедровые кроны для свияжского зноя

Как сообщил «Татар-информу» наместник монастыря отец Симеон, через несколько лет на горе острова-града планируют вырастить целый оазис-сад, в котором будет восстановлен и старинный колодец святителя Германа.

«Все эти работы и многое, что в последние месяцы происходит в монастыре (например, Фестиваль колокольного звона, концерт братского хора монастыря Оптина Пустынь, издание книги, посвященной 25-летию, и завершение работ по благоустройству), приурочено именно к этой дате. Это 28 августа – день Успения Пресвятой Богородицы, это главный праздник нашей обители – собор наш называется Успенский. Будет торжественное богослужение, на которое приглашены все участники возрождения монастыря за все эти годы, будем их чествовать. Мы надеемся, что основные работы по парку будут завершены к этому моменту», – рассказал «Татар-информу» наместник монастыря отец Симеон (Кулагин).

«Создание парка, подчеркнул наместник монастыря отец Симеон, – естественный этап в развитии восстанавливающейся обители» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Создание парка, подчеркнул он, – естественный этап в развитии восстанавливающейся обители. За четверть века были восстановлены храмы и корпуса монастыря, главный храм – Успенский собор – получил статус объекта ЮНЕСКО, а территория пока еще оставалась неблагоустроенной, представляя собой пустырь.

«Разумеется, ее тоже надо приводить в порядок. Так что это естественный этап, который идет после возрождения храмов и реставрации корпусов. Мы разработали проект в соответствии с нормами монастырского парка. Прошли все необходимые согласования, сейчас проект близок к завершению. Но все-таки парк за один раз, за один год не создается. Сейчас формируется основа, ведутся самые сложные и самые основные работы с использованием техники, которые завершатся до конца августа: планировка, дорожки, будет настелен газонный рулон. А наполнением и развитием парка мы будем и потом постепенно заниматься. Не одного месяца, не одного года это дело», – отметил собеседник.

«Мы разработали проект в соответствии с нормами монастырского парка. Прошли все необходимые согласования, сейчас проект близок к завершению» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Оазис с воссозданным колодцем святителя Германа

Наместник также обратил внимание, что монастырский парк довольно большой – больше гектара, и сибирские кедры для посадки здесь выбрали именно в качестве породы крупных деревьев, но будет и другая растительность.

«Будут еще и кустарники, и клумбы с цветами. А сами кедры привезут не маленькими саженцами, а уже покрупнее, около полутора метров: кедры медленно растут, а у нас задача – получить парк с тенью крон как можно скорее», – сказал отец Симеон.

«Будут еще и кустарники, и клумбы с цветами. А сами кедры привезут не маленькими саженцами, а уже покрупнее» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Тропинки в парке, к слову, сформированы в форме большого креста. А на части его оконечностей будут большие круглые клумбы. Конечно, установят скамьи и урны. В будущем в парке планируют воссоздать и исторический колодец Святителя Германа, который был засыпан в советские годы.

«Вопрос воссоздания колодца Германа обсуждается, проходит все необходимые согласования. Место известно, но пока закрыто плиткой. Колодец находился около Никольского храма. Так он в истории и назывался – колодец святителя Германа. Надеемся возродить. Но сейчас это не первостепенная задача», – рассказал наместник Богородице-Успенского Свияжского мужского монастыря.

Сейчас формируется основа, ведутся самые сложные и самые основные работы: планировка, дорожки, будет настелен газонный рулон Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Как ранее сообщал «Татар-информ», благоустройство парка собора Успенской Божьей Матери в Свияжске обойдется в 25 млн рублей.

Успенский собор Свияжска, напомним, получил статус объекта Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО в 2017 году. Он построен в 1556–1561 годах и считается одной из древнейших построек действующего Свияжского Богородице-Успенского мужского монастыря. Облик уникального архитектурного памятника в стиле псковско-новгородских храмов мало изменился за пять столетий. Особенно ценна фресковая роспись собора, которая пострадала со временем, однако в значительной части все же дошла до наших дней.

Уникально, что здесь нет характерного для западных стен христианских соборов изображения геенны огненной, а показана только райская обитель. Вместе с тем имеются такие известные фрески, как «Отечество» или «Новозаветная Троица» в куполе, «Успение Божией Матери» в алтаре, «Распятый Христос на груди Бога Саваофа» в одном из парусов свода и «Шествие праведных в рай». А также единственное сохранившееся в России фресковое изображение святого Христофора в образе воина с лошадиной головой (в XVIII веке большинство существовавших прежде образов Христофора с песьей или лошадиной головой были уничтожены).