Благоустройство парка Собора Успенской Божьей матери в Свияжске обойдется в 25 млн рублей

На благоустройство территории Собора Успенской Божьей матери на острове-граде Свияжске из федерального и республиканского бюджетов направят почти 25 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно документации, площадь участка для благоустройства составит 14,3 тыс. кв. метров, на которых рабочим предстоит выполнить мощение тротуаров и щебеночное покрытие к котельной и хозяйственному блоку.

Кроме того, рядом с собором появятся урны и скамьи для отдыха. Площадь озеленяемой территории составит 11 тыс. кв. метров. Подрядчик должен будет постелить рулонный газон и высадить кустарники. К существующим деревьям рабочие установят приствольные решетки.

Заказчиком проекта выступает Главное инвестиционно-строительное управление Татарстана. Подрядчик будет определен 16 августа. Ему предстоит закончить все работы до 30 ноября этого года.