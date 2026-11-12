Гегемония Маргаряна, успех Демидова и рокировка в «Рубине»: Спортрейтинг

Медали чемпионатов мира, интересные решения боссов топ-клубов Татарстана и тренд на индивидуальные виды спорта. Подводим итоги октября второго сезона Спортивного рейтинга Татарстана по версии «ТИ-Спорта».





На первом месте октябрьского этапа Спортивного рейтинга Татарстана по версии «ТИ-Спорта» в личном зачете исследования один из самых титулованных тренеров республики – Араик Маргарян

Коллаж: © Инна Лаврентьева / «Татар-информ»

Четверть века Араика Маргаряна

На первом месте октябрьского этапа Спортивного рейтинга Татарстана по версии «ТИ-Спорта» в личном зачете исследования один из самых титулованных тренеров республики – Араик Маргарян. Его «Динамо-Казань» в этом месяце в 24-й раз стало чемпионом России по хоккею на траве. Команду и тренера принимал Раис Татарстана Рустам Минниханов в Казанском Кремле.

Вызывает восхищение, как Маргаряну удается почти четверть века находить мотивацию себе и своей команде, чтобы столь прочно держать гегемонию в российском хоккее на траве.

«Этот год стал еще одной яркой страницей богатой истории клуба, которая подтвердила ваш статус лидера отечественного спорта. Победа в Чемпионате России историческая: это уже 24-й титул чемпионов страны в копилке достижений татарстанского спорта. Кроме того, команда укрепила свое превосходство, завоевав Кубок и Суперкубок России – очередное свидетельство стабильности и мастерства коллектива на всех фронтах соревнований», – сказал Минниханов на встрече с командой.





В лидерах общего зачета – боксеры, пловцы и прыгуны в воду

На втором месте в октябре – Дарья Антипова, которая завоевала золотую медаль на чемпионате мира по боксу. Новый спортивный сезон проходит под аккомпанемент массового возвращения российских атлетов на международную арену, что сказывается на результатах и нашего рейтинга.

К слову, в этом сезоне Дарья Антипова побеждала и на других международных соревнованиях. Не случайно по итогам трех этапов Спортрейтинга именно она возглавила личный зачет исследования.

К слову, разобраться во всех правилах составления рейтинга можно в материале, посвященном первому этапу исследования.

И здесь стоит отметить, что тройку лидеров в личном зачете составляют представители индивидуальных видов спорта. Помимо Дарьи Антиповой это пловец Андрей Минаков и прыгун в воду Никита Шлейхер.

Интересно, что первые двое представляют ФСО «Динамо» по РТ. Только в октябре трое представителей общества отметились в топ-10. Компанию Антиповой и Минакову составил дзюдоист Нияз Билалов, завоевавший бронзу на чемпионате мира в Баку.

Как следствие, более чем уверенная победа в командном зачете месяца. Как и лидерство по итогам трех этапов рейтинга. Отрыв от СК «Синтез» составляет более 40 очков.

«Ак Барс», «Рубин» и компания не успевают за индивидуальными видами спорта

В целом в командном зачете топ-5 лидеров представляют именно индивидуальные виды спорта, пока записных фаворитов зрительского интереса – «Ак Барс», «Рубин», «Зенит-Казань» и УНИКС – лихорадит на старте сезона.

Последние пока привлекают наше внимание событиями за пределами спортивных площадок. Так, новым главным тренером «Рубина» стал Олег Кузьмин после увольнения не оправдавшего надежд испанского специалиста Франка Артиги.

Олег – легенда клуба, долгое время выступал в Казани, а начиная с эпохи Леонида Слуцкого стабильно входит в тренерский штаб казанского клуба. По совокупности работы в столице Татарстана Кузьмин, безусловно, заслужил свой шанс. Пусть пока и с приставкой исполняющего обязанности. И это назначение – шанс всей жизни для Олега Кузьмина, который никогда не работал в роли главного тренера. Как следствие, место в топ-3 по итогам октября.

Даниель Маринов завоевал две медали на чемпионате мира по спортивной гимнастике Фото: © Алексей Филиппов / РИА Новости

Маринов тащит Федерацию спортивной гимнастики РТ в топ-3 общего зачета

На четвертом месте – Даниель Маринов, который завоевал две медали на чемпионате мира по спортивной гимнастике. На его счету серебро в командном зачете и бронза в параллельных брусьях. Теперь мы ждем от татарстанского гимнаста золотых медалей на международной арене. Благодаря успехам Маринова Федерация спортивной гимнастики РТ занимает третье место в общем командном зачете рейтинга. К слову, заметим, что в командном зачете по итогам трех этапов топ-5 составляют представители индивидуальных видов спорта, как и в личном зачете.

На пятом месте пловцы Андрей Минаков и Ралина Гилязова. На чемпионате мира в Сингапуре первый завоевал серебро в эстафете 4×100 метров вольным стилем, а вторая взяла серебро в комбинированной эстафете 4×100 метров (плыла этапом брассом) и бронзу на дистанции 50 метров брассом.

На шестом месте в октябре – главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Игорь Гришин. «Волки» в октябре стали настоящим открытием КХЛ. Команда уверенно шла второй в таблице Восточной конференции КХЛ. К слову, у казанского «Ак Барса», признанного фаворита лиги, результаты пока куда скромнее.

Восьмое место у защитника казанского «Ак Барса» Альберта Яруллина Фото: ak-bars.ru

Яруллин дослужился в «Ак Барсе» до капитана

Вслед за Ниязом Билаловым, о котором мы говорили выше, восьмое место у защитника казанского «Ак Барса» Альберта Яруллина. В целом «Ак Барс» на старте сезона лихорадит, и, казалось бы, представителям клуба не место в спортивном рейтинге октября. Однако не отметить Альберта Яруллина мы не можем. Во-первых, он стал новым капитаном команды, к чему шел, можно сказать, всю карьеру. К тому же на старте сезона он точно лучший защитник «Ак Барса» по всем статистическим показателям.

Топ-10 октября замыкают фигуристка Дина Хуснутдинова и главный тренер регбийной «Стрелы – Ак Барса» ДжейПи Нил. Первая на этапе Гран-при России в Санкт-Петербурге взяла бронзовые медали. А в короткой программе она стала единственной участницей, которая исполнила тройной аксель.

Команда ДжейПи Нила уступила в финале чемпионата России по регби. Серебро – на бумаге результат неплохой. Но не для команды, которая в прошлом сезоне победила в чемпионате страны и кубковых соревнованиях. И все же «Стрела» и тренер заработали первые очки в Спортрейтинге.

Марат Исмагилов набирает «вес»

Перейдем к Рейтингу менеджеров. Победу в октябре одержал президент Федерации фигурного катания Марат Исмагилов. Напомним, что он также является директором ледового Дворца Спорта (Спорт сарае) и нового Центра фигурного катания.

Марат Исмагилов в этом месяце поучаствовал как минимум в двух событиях. Прежде всего столица Татарстана приняла казанский этап российского Гран-при по фигурному катанию. А кроме того, стало известно, что из бюджета Татарстана направят еще 348,25 млн рублей на закупку оборудования и инвентаря для Центра фигурного катания, сообщается на портале госзакупок. Соответствующий контракт был заключен 14 октября, а работы планируется завершить до 17 января 2028 года.

Все это свидетельствует о большом внимании к фигурному катанию в Татарстане и росте влиятельности руководителя республиканского федерации. Не случайно и в общем зачете рейтинга менеджеров Марат Исмагилов входит в топ-3 по итогам трех этапов исследования.

На втором месте октябрьского этапа – председатель Счетной палаты Татарстана Алексей Демидов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Успех Демидова в октябре и лидерство Леонова по итогам 3 этапов

На втором месте октябрьского этапа – председатель Счетной палаты Татарстана Алексей Демидов, который представляет в нашем рейтинге Федерацию бадминтона Татарстана. Мы знаем, что большое внимание развитию бадминтона в республике уделяется уже не первый год, но именно в октябре этого года Казань впервые в своей истории приняла чемпионат России по бадминтону. Это, безусловно, большое достижение для татарстанского бадминтона и Алексея Демидова в частности.

На третьем месте в октябре лидер общего зачета Рейтинга менеджеров – министр спорта Татарстана Владимир Леонов. В октябре с рабочим визитом в России был глава Еuropean Aquatics Антонио Силва. В частности, он посетил и Казань. Здесь он встречался с Рустамом Миннихановым и главой республиканского минспорта. Стороны подтвердили факт: Казань по-прежнему остается в календаре European Aquatics местом проведения чемпионата Европы по водным видам спорта 2028 года.

Сам Леонов прокомментировал переговоры. «Визит прошел на позитивной ноте, обсудили много важных аспектов дальнейшего сотрудничества, в частности проведение турниров, выступление наших спортсменов на международной арене и т.п. Пока не можем говорить о каких-то конкретных решениях. Но со своей стороны должны сказать, что Татарстан всегда готов к организации турниров самого высокого уровня. У нас для этого есть все возможности», – отметил Леонов.

На четвертом месте в октябре – президент «Рубина» Марат Сафиуллин Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Ставка Сафиуллина и сделка Валиуллина

На четвертом месте в октябре – президент «Рубина» Марат Сафиуллин, который является главным преследователем Леонова в общем зачете рейтинга по итогам трех этапов. На этот раз босс казанского клуба отметился ключевым решением, решив отправить в отставку испанского специалиста Франка Артигу из «Рубина». Посмотрим, угадает ли Сафиуллин со своим решением дать шанс Олегу Кузьмину на посту главного тренера клуба.

На пятом месте – генменеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин. В целом летнюю трансферную кампанию казанцев сложно назвать удачной. Однако в октябре Валиуллин оформил интересный трансфер. За символическую компенсацию в 1000 рублей форвард Денис Зернов сменил московский ЦСКА на «Ак Барс». Понятно, что хоккеист не проходил в состав армейского клуба. Но в целом это опытный хоккеист, который уже усилил «Ак Барс». На его счету уже 5 (3+2) очков в 13 матчах за казанский клуб.

Также в октябре отметились представители боевых искусств. В Казани в этом месяце прошли схватки чемпионата мира по джиу-джитсу, ежегодный турнир по ушу «Восточный Барс» («Кончыгыш Барсы»). Кроме того, в этом месяце в Казани отметили знаменательную дату – 50-летие развития киокусинкай в Татарстане.

Соответственно, в Рейтинге менеджеров дебютировали президент филиала Российского Союза боевых искусств по Республике Татарстан Фархат Хуснутдинов, президент Федерации киокусинкай Татарстана Александр Даренков и президент Федерации джиу‑джитсу Республики Татарстан Наиль Исламкулов.

Традиционно читатели и болельщики могут проголосовать за своих кумиров в рейтингах по итогам октября на сайте «Татар-информа» или в МАКС-канале агентства.