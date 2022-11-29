Где в РТ появятся новые больницы и поликлиники: Министр здравоохранения о нацпроекте

Более 4 миллиардов рублей выделили в этом году Татарстану на воплощение в жизнь национального проекта «Здравоохранение». На что пошли эти деньги, а также за счет чего удалось снизить смертность, рассказал на брифинге в Доме Правительства министр здравоохранения РТ Марат Садыков.

Марат Садыков подчеркнул, что основная задача для Татарстана – это повышение продолжительности жизни и снижение смертности населения Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

На что потратили 4,3 млрд рублей?

В этом году Татарстану выделили 4,3 млрд рублей на реализацию национального проекта «Здравоохранение», 60% из этих денег ушло на программу модернизации первичного звена.

В этом году было запланировано построить 34 объекта: многопрофильную поликлинику в Осиново Зеленодольского района и филиал детской поликлиники в Дербышках. Оба этих объекта, по словам министра, сдадут в следующем году. Также в запланированных были две врачебные амбулатории в Пестречинском и Лениногорском районах, один офис врача общей практики и педиатра в Альметьевске и 29 ФАПов.

Капитальный ремонт провели в 14 поликлиниках Татарстана и одной врачебной амбулатории.

Приобрели более двух тысяч единиц медицинского оборудования для сельских больниц, закупили 22 автомобиля для нужд больниц.

Помимо федерального финансирования в республике при поддержке Президента Рустама Минниханова существует своя местная программа по совершенствованию первичной медико-санитарной помощи населению. За десять лет ее работы построено 606 фельдшерско-акушерских пунктов.

В этом году на республиканские деньги построено 23 фельдшерско-акушерских пункта, один центр врача общей практики и одно патологоанатомическое отделение.

За десять лет а РТ построено 606 фельдшерско-акушерских пунктов Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Смертность в РТ снижается

Марат Садыков подчеркнул, что основная задача для Татарстана – это повышение продолжительности жизни и снижение смертности населения.

За прошедшие 10 месяцев 2022 года показатель смертности составил 11,6 случая на тысячу населения. Марат Садыков напомнил, что в 2021 году этот показатель составил 15,5. По его словам, немалую роль в этом тогда сыграл коронавирус.

Цель Татарстана сегодня достигнуть показателя смертности, который фиксировался в 2019 году – тогда он составлял 11 случаев на тысячу жителей республики. Это был самый низкий показатель за всю историю наблюдений.

«За 10 месяцев 2022 года ожидаемая продолжительность жизни составила 73,8 года», – отметил глава Минздрава.

Удалось снизить смертность от болезней органов кровообращения более чем на 5% в сравнении с 2021 годом Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Смертность от инсультов и инфарктов в РТ снизилась на 5%

В нацпроект выходит программа борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Марат Садыков напомнил, что смертность от этих болезней занимает сегодня первое место среди причин смертности населения республики.

«В 2022 году проведено оснащение семи сосудистых центров – это Арск, Альметьевск, Бугульма, городская больница №18 Казани, городская клиническая больница №12 Казани, Госпиталь ветеранов войн Казани, Нижнекамск. Уже поставлена и введена в эксплуатацию 381 единица медицинского оборудования. Это позволит нам увеличить объем рентгеноэндоваскулярных вмешательств, стентирований, ангиопластик при остром коронарном синдроме, которые просто спасают жизни наших жителей», – рассказал Марат Садыков.

В Татарстане продолжают бесплатно обеспечивать лекарствами тех, кто перенес сосудистые катастрофы и кому сделали кардиохирургические операции.

Кроме того, глава Минздрава РТ рассказал, что удалось снизить смертность от болезней органов кровообращения более чем на 5% в сравнении с 2021 годом.

Капитальный ремонт провели в 14 поликлиниках Татарстана и одной врачебной амбулатории Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Какие больницы появятся в Татарстане?

Глава республиканского Министерства здравоохранения Марат Садыков рассказал, что в «Салават Купере» в будущем году начнут строить многопрофильную поликлинику. По его словам, землю и деньги уже выделили, проект подготовили. На 10 тысячах квадратных метров расположатся и взрослое, и детское отделения.

Также в планах строительство большой детской больницы в Казани, которая объединит первую, восьмую детские больницы города и отделение 18-й городской больницы. 80 млн рублей выделили на проектирование объекта на улице Гаврилова, его подготовят к концу года.

Марат Садыков подчеркнул, что на одной стороне города есть больница третьего – самого высокого уровня – это ДРКБ, на другой стороне в Ново-Савиновском районе появится новый современный медицинский центр, не уступающий Детской республиканской клинической больнице.

Продолжается строительство нового перинатального центра в Казани на базе седьмой городской больницы. Напомним, что Президент Татарстана Рустам Минниханов 1 марта заложил первый камень в фундамент этого медучреждения.

«Данный объект будет сдан к 30 августа 2023 года. Строительство идет. Это очень нужный для нас объект. Это эпохальное решение руководства республики и лично Президента – еще один перинатальный центр в Казани сделать. В нем будет сконцентрирована вся наука», – поделился Садыков.

В новом перинатальном центре, к примеру, рассказал министр здравоохранения, появится отделение ЭКО. По его словам, это будет один из резервов для увеличения рождаемости.

Еще один план на ближайшее время – это модернизация пятой городской больницы Набережных Челнов.

«Вопрос стоит по капремонту либо по строительству. Считаем более целесообразным, конечно, строительство нового объекта в Набережных Челнах. На данный момент идет проектирование объекта. Я на следующей неделе буду в Москве вместе с депутатами Государственной Думы, будем встречаться с министром здравоохранения России. Будем предлагать, чтобы данный проект вошел в федеральную программу адресного инвестиционного финансирования на 2023-2024 годы», – отметил министр.

Ко всему прочему, в БСМП Автограда планируют создать новый кардиологический корпус.

В республике работают социальные программы для медиков Фото: Михаил Захаров / «Татар-информ»

По программе «Земский доктор» в Татарстан приехали 104 врача

Обеспеченность врачами в Татарстане в этом году составила 35,8 на 10 тысяч жителей. К примеру, в 2019 году этот показатель равнялся 35. А обеспеченность средним медицинским персоналом – 95,5 (2020 г. – 91,4).

В республике работают социальные программы для медиков – это и единовременные выплаты, и предоставление социальной ипотеки, и увеличение надбавок за квалификационные категории врачей.

К слову, гранты Правительства Татарстана в размере 800 тыс. рублей в этом году получили 125 специалистов-медиков. По программе «Земский доктор» в этом году в районы республики привлекли 104 врача.

Фото на анонсе: © Михаил Захаров / «Татар-информ»