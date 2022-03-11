Олег Коробченко: «Для замены импорта ассортимент колоссальный»

После начала спецоперации на Украине ряд иностранных компаний приостановили работу в России. Это открывает новые возможности для развития отечественного бизнеса. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом «Татар-информа» известный татарстанский предприниматель, депутат Госсовета РТ Олег Коробченко.

Олег Коробченко: «Со стороны органов власти нужно просто по-человечески протянуть руку и сказать: “Не бойтесь, делайте шаг, мы вас поддержим”»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Мы со своей стороны готовы сделать шаг»

По словам Олега Коробченко, нынешняя ситуация в экономике совершенно неординарна и к ней никто не был готов. Но, по его мнению, перспектива развития внутреннего рынка огромная. «Этот момент нужно ловить. Кто успеет, тот возьмет. Возможностей огромное количество. Самое главное – не занимать пассивную позицию. Для замены импорта ассортимент – колоссальный. Но сейчас государство должно поддержать предпринимателей, потому что все боятся сделать первый шаг. Со стороны органов власти нужно просто по-человечески протянуть руку и сказать: “Не бойтесь, делайте шаг, мы вас поддержим, у вас будет сбыт, поддержим, может быть, финансовыми инструментами”», – сказал парламентарий.

Он заверил, что предприниматели готовы развиваться, открывать дополнительные производства, но «долгосрочные обязательства должно и государство на себя взять». «Мы со своей стороны готовы сделать шаг. Коробченко рассказал, что на днях в Закамье прошла встреча с крупными производственниками, которые заявили, что готовы развиваться, создавать новые проекты по программе импортозамещения. «Но должны быть какие-то госгарантии, чтобы через месяц, полгода, год, когда все наладится и откроются рынки, нам не сказали, что если есть возможность поставлять дешевле импортные товары, то мы будем их поставлять, а вы работайте как хотите. Вот чтобы через какое-то время так не случилось», – заметил он.

«Сейчас важно наращивать все свои мощности, вместе с государством работать по программе импортозамещения» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Главное, чтобы государство сделало ставку на бизнес»

Депутат убежден, что для всех сфер сейчас открываются колоссальные возможности на рынке за счет того, что остановился импорт товаров. «Потерпим чуть-чуть, может быть, месяца два-три, найдем и оборудование – из Китая и других азиатских стран завезем. Огромное количество стран открыто, и этим нужно пользоваться. Сейчас важно наращивать все свои мощности, вместе с государством работать по программе импортозамещения», – заявил он.

«Наконец-то закрываются McDonald’s. Pepsi Cola уходит с рынка. У нас посмотрите: кыстыбый – пожалуйста, производи, лепим-варим пельмени. Заполняйте McDonald’s» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По словам Коробченко, когда более ста лет назад началась Первая мировая война, ситуация была аналогичная. «У нас не было снарядов, не было пороха. В Минпроме тогда сели, расписали – ты производишь это, ты производишь то. Государство дало заказы. За полгода-год нарастали огромные объемы, у России все получилось. Сейчас нужно сделать то же самое. Нужен какой-то большой госрегулятор, который скажет: “Вы производите шурупы, вы производите ведра, вы производите мыло”. Все. И мы готовы все это делать», – отметил он.

Парламентарий добавил, что дополнительные возможности открываются и для ресторанного бизнеса. «Я на днях проснулся с такой хорошей новостью, что у нас наконец-то закрываются McDonald’s. Pepsi Cola уходит с рынка. Мои дети только огорчились, а я очень радовался. У нас посмотрите: кыстыбый – пожалуйста, производи, лепим-варим пельмени. Заполняйте McDonald’s», – продолжил он.

«Мы будем ходить в красивом ивановском трикотаже, ездить на хороших машинах и “КАМАЗы” К5 будут самые лучшие» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«У нас огромное количество того, чем можно импорт заменить. Сейчас самое главное – работать совместно с государством. Если государство скажет, что бизнес не нужен, мы уйдем в серый совдеп, который был в 60-х годах, когда мы все ходили – красная «Большевичка», серый плащ, душились одними и теми же духами “Красная Москва”. Если сейчас бизнесу дадут заказ, бизнес сделает нашу жизнь нормальной. Мы будем ходить в красивом ивановском трикотаже, ездить на хороших машинах и “КАМАЗы” К5 будут самые лучшие. Главное, чтобы государство сделало ставку на бизнес, протянуло руку и дало свои обычные госгарантии», – резюмировал Коробченко.