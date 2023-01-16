«Где газ — там жизнь»: в Менделеевском районе заключено 222 договора на догазификацию

На портал Единого оператора газификации от Менделеевского района по федеральной программе догазификации подано 249 заявок от домовладений. Из них принято только 228, так как многие неправильно собирают пакет документов. На деловом понедельнике об итогах и планах работ по догазификации рассказал первый заместитель главы исполкома района Алмаз Исхаков.

«На сегодняшний день всего в районе заключено 222 договора на бесплатное подведение газа до границ домовладения. На сегодняшний день доведено до границ земельного участка — 80, пуск произведен к 61 домохозяйству. По 19 оставшимся объектам ведется работа», — отметил докладчик.

Глава района Радмир Беляев, комментируя выступление коллеги, заметил, что для Менделеевского района это масштабная работа. За 2022 год муниципальное образование вышло на уровень планомерной работы, в предыдущие годы район не был в числе лидеров.

«Мы раньше могли только мечтать о газе, еще три года назад, если бы мы говорили, что провели газ во всем районе, это было бы мечтой, сейчас — реальность. Где газ — там жизнь. Наша задача — активно работать с населением, подключать, привлекать и помогать. Работать в рамках субсидий, программа уникальная. Важная и нужная. Так, например, для Бондюги протянули 18 километров газ[опровод]а, осталось подключить 29 домов по федеральной программе», — отметил Беляев.

Ранее Президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию поручил в 2021-2022 годах ускорить газификацию домовладений, которые не подключены к внутрипоселковым газопроводам, и сделать это без привлечения средств населения. Позднее он подписал соответствующий закон, о чем сообщал «Татар-информ».