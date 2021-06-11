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Ру Тат
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11 июня 2021  19:54

Владимир Путин подписал закон о бесплатном проведении газа до границ участков

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Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий бесплатно довести газопровод до границ земельных участков россиян. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Законом вводится институт оператора газификации, которым станет собственник Единой системы газоснабжения (ЕСГ) — «Газпром». 

Отмечается, что там, где компания не присутствует, эти функции будут выполнять региональные организации, которые обеспечивают подачу топлива потребителям.

Кроме того, согласно документу, инвестиционную надбавку газораспределительным организациям (ГРО) теперь можно будет направлять на прокладку «последней мили» — строительства трубы от межпоселкового газопровода до границ участка, за которое иногда платили граждане. 

Также операторы смогут привлекать средства через механизмы льготных кредитов и займов.

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