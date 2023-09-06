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«Газпром» заявил, что категорически не согласен с заявлениями Молдовы о долге
ПАО «Газпром» не согласилось с предложением властей Молдовы выплатить 8,6 из 709 млн долларов долга по итогам аудита. Об этом сообщает пресс-служба компании.
В российской корпорации обратили внимание на то, что «отчет аудитора не проходил утверждения наблюдательным советом АО „Молдовагаз“, как было предусмотрено договоренностями» между «Газпромом» и руководством Молдовы.
Кроме того, по информации «Газпрома», Кишинев без согласования с российской и молдавской газовыми компаниями выбрал аудитора и условия тендера на покупку его услуг. Соответственно, «выводы аудитора не могут каким-либо образом влиять на размер и обоснованность указанной задолженности», уверены в корпорации.
«„Газпром“ категорически не согласен с утверждениями молдавской стороны и намерен и далее отстаивать свои права всеми возможными способами», — заключили в компании.
Ранее сегодня министр энергетики Молдовы Виктор Парликов огласил итоги аудита задолженности «Молдовагаза» перед «Газпромом», проведенного норвежской компанией Wikborg Rein Advokatfirma и британской Forensic Risk Alliance&Co, отмечает РИА Новости.
По состоянию на конец марта 2022 года долг составлял 709 млн долларов. По словам министра, 276 млн не подтвердили документально ни «Молдовагаз», ни «Газпром», а еще 400 млн не подлежат взысканию, так как по ним истек срок давности. В связи с этим Правительство Молдовы предложило выплатить лишь 8,6 млн долларов, а остальное оспорить в суде.
До этого Президент Молдовы Майя Санду заявила, что у ее страны не нашли долга в 800 млн долларов перед «Газпромом».
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