«Газпром» возобновил поставки газа в Италию через Австрию

Поставки газа от «Газпрома» в Италию через территорию Австрии возобновились. Об этом российский холдинг сообщил в своем Telegram.

«Совместно с итальянскими покупателями удалось найти решение по формату взаимодействия в условиях регулятивных изменений, произошедших в Австрии в конце сентября», — сообщила компания.

Отмечается также, что австрийский оператор готов подтверждать транспортные номинации ООО «Газпром экспорт». Возобновление поставок стало возможным благодаря содействию итальянской компании Eni и других заинтересованных сторон.

Ранее российская газовая компания предупредила о возможном прекращении экспорта газа в Молдову.