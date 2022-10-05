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Ру Тат
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Экономика
5 октября 2022  11:42

«Газпром» возобновил поставки газа в Италию через Австрию

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Поставки газа от «Газпрома» в Италию через территорию Австрии возобновились. Об этом российский холдинг сообщил в своем Telegram.

«Совместно с итальянскими покупателями удалось найти решение по формату взаимодействия в условиях регулятивных изменений, произошедших в Австрии в конце сентября», — сообщила компания. 

Отмечается также, что австрийский оператор готов подтверждать транспортные номинации ООО «Газпром экспорт». Возобновление поставок стало возможным благодаря содействию итальянской компании  Eni и других заинтересованных сторон. 

Ранее российская газовая компания предупредила о возможном прекращении экспорта газа в Молдову. 

 

 

#Газпром #экономика #поставки газа
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