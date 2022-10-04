«Газпром» предупредил о праве прекратить поставки Молдове из-за проблем с оплатой

ПАО «Газпром» может прекратить поставки природного газа в Молдову, если эта страна нарушит свои обязательства по оплате газа до 20 октября текущего года. Российская компания также предупредила, что оставляет за собой право расторгнуть контракт в любой момент.

«В дальнейшем любые просьбы молдавской стороны, предполагающие изменения контрактных условий, будут оформляться только в виде соответствующих дополнений к контракту», — сообщил российский газовый холдинг в своем Telegram-канале.

В корпорации в связи с этим пояснили, что «Молдовагаз» в этом году «регулярно» нарушал оговоренные условия по срокам оплаты за газ и обращался с просьбами смягчить контрактные обязательства.

«Газпром» на 30% сократил поставки газа в Молдову 1 октября. При этом, по словам вице-премьера и министра инфраструктуры Молдовы Андрея Спыну, страна в этот день полностью выплатила российской компании аванс за сентябрь.

В газовом холдинге сокращение поставок объяснили отказом Украины принимать российский газ на газоизмерительной станции «Сохрановка». Кроме того, в компании пожаловались на нарушение сроков оплаты за августовские поставки газа и напомнили, что стороны до сих пор не урегулировали механизм выплаты долгов за поставленный в предыдущие годы газ, отмечает РБК.