Газпром ВНИИГАЗ и Университет Иннополис с помощью ИИ создали мониторинг для газопроводов

Ставшее партнером особой экономической зоны «Иннополис» ООО «Газпром ВНИИГАЗ» планирует создать в городе-спутнике Казани центр компетенций для взаимодействия с научно-производственными и IT-компаниями РТ. Его основной задачей станет создание интеллектуальной системы поддержки принятия решений при управлении техническим состоянием и целостностью производственных объектов ПАО «Газпром».

В качестве прототипа Университет Иннополис и НИИ уже разработали с помощью технологий машинного обучения и искусственного интеллекта систему сопровождения технического диагностирования трубопроводов, рассказали в аппарате курирующего Иннополис вице-премьера РТ Романа Шайхутдинова.

Подобная система может автоматически проверять и обрабатывать данные, а также рассчитывать срок развития дефектов трубопровода по уникальной методике ВНИИГАЗа на основе результатов физико-химического моделирования. Она уже апробирована специалистами института и будет масштабирована. Благодаря ее внедрению время распознавания у диагностических комплексов должно сократиться в 100 раз.

Кроме того, в Иннополисе «Газпром ВНИИГАЗ» займется проектами в области развития технологий предиктивного моделирования и робототехники.

«Мы плотно сотрудничаем с „Газпромом“ в части выполнения научно-исследовательских работ Университетом Иннополис уже несколько лет, а теперь компания откроет у нас отдельное обособленное подразделение, которое совместно с IT-вузом будет заниматься разработкой новых продуктов для нефтегазового направления всей группы компаний», — заметил в связи с этим Роман Шайхутдинов.

«На сегодняшний день Республика Татарстан в целом и Иннополис в частности являются драйверами развития IT-отрасли в нашей стране и успешно реализуют федеральные программы цифровой трансформации экономики. Для нас это стало ключевым аспектом при выборе площадки для организации обособленного подразделения, которое будет участвовать в создании и развитии цифровых продуктов газовой отрасли», — отметил в свою очередь генеральный директор ООО «Газпром ВНИИГАЗ» Максим Недзвецкий.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в ОЭЗ «Иннополис» вошли еще десять компаний. Заседание наблюдательного совета провел Президент РТ Рустам Минниханов.