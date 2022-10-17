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Экономика
17 октября 2022  18:58

Более 150 новых рабочих мест: в Иннополис вошли еще 10 компаний

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Более 150 новых рабочих мест: в Иннополис вошли еще 10 компаний
Фото: пресс-служба Президента Татарстана.

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел очередное заседание Наблюдательного совета ОЭЗ «Иннополис». В результате состав особой экономической зоны пополнился еще 4 новыми резидентами и 6 партнерами, сообщает пресс-служба руководителя республики. 

«Русдронопорт» будет разрабатывать автоматизированную станцию для беспилотных авиасистем с комплексными технологическими решениями для взлета и посадки, хранения, зарядки аккумуляторов и топлива, а также оперативного обслуживания беспилотников. 

«Гемоскан» займется разработкой оборудования и ПО для диагностики биологических жидкостей животных при помощи технологий машинного зрения и ИИ. 

Еще один новый резидент — «ИЦС Платформа», специалисты которой будут разрабатывать систему для проведения групповых видеоконференций и голосования на базе технологии распределенного реестра в закрытых сетях любой сложности с максимальной степенью безопасности и надежности корпоративных коммуникаций. 

Статус резидента ОЭЗ «Иннополис» также получил стартап Qummy Foodtech. Компания будет развивать технологию хранения готовых блюд с помощью «умного льда» до 180 суток без потери качества, что позволяет открывать пункты общественного питания без поваров и кухни.

Партнерами ОЭЗ «Иннополиса» стали следующие компании:

  • «Газпром ВНИИГАЗ» (создаст центр компетенций для взаимодействия с научными организациями республики);
  • «ЭнергоИнновации» (ставит целью развитие зарядной инфраструктуры в Иннополисе и по всей России);
  • «БаСтрим» (продолжит разработку системы обследования наземного пассажирского транспорта для снижения эксплуатационных и сервисных расходов);
  • IT-акселератор для детей, подростков и начинающих специалистов «Андромеда»;
  • Test IT (будет развивать систему управления тестированием программных продуктов);
  • Союз организаций бизнес-ангелов займется привлечением частных инвестиций в проекты на ранних стадиях развития.

В общей сложности компании создадут 153 рабочих места и привлекут 589,1 млн рублей.

#Рустам Минниханов #иннополис
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