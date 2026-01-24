news_header_top
Экономика 24 января 2026 15:15

«Газпром трансгаз Казань» на фоне морозов обновил рекорд суточной подачи газа в Татарстан

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Компания «Газпром трансгаз Казань» 23 января обновила рекорд подачи природного газа потребителям Татарстана на фоне установившейся в республике аномально холодной погоды. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Новый исторический максимум составил 85,5 млн куб. метров газа в сутки. Это на 2,2 млн куб. метров больше предыдущего рекорда в 83,3 млн куб. метров, который был достигнут 11 декабря 2023 года.

В компании заявили, что столь большой объем не только подтверждает надежность газоснабжения региона во время высоких нагрузок, но и указывает на стабильно растущие потребности динамично развивающейся республики.

Значительная часть рекордного объема газа, 17,5 млн куб. метров, оказалась направлена на нужды ЖКХ. Это свидетельствует о приоритетности и надежности газоснабжения населения даже в экстремальных условиях, заметили в пресс-службе компании.

При этом основной объем газа, 68 млн куб. метров, был направлен на обеспечение работы предприятий энергетики и промышленного комплекса республики.

Сегодня синоптики Татарстана объявили штормовое предупреждение из-за аномальных холодов, которые сохранятся вплоть до 27 января.

В Татарстане объявлено штормовое предупреждение из-за аномальных холодов
В Татарстане объявлено штормовое предупреждение из-за аномальных холодов
