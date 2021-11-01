«Газпром» начал поставлять газ в Молдавию по новому контракту

Компания «Газпром» начала поставки газа в Молдавию по новому контракту, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании «Молдовагаз».

«Поставки газа в Молдавию начались с 1 ноября в соответствии с соглашением, достигнутым между компаниями „Молдовагаз“ и „Газпром“», — сказано в сообщении.

Министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну ранее рассказал, что республика договорилась с газовой компанией о продлении соглашения на пять лет.

Отмечается также, что «Молдовагаз» будет получать топливо по специальной формуле с учетом стоимости газа и нефти на рынке. Как и прежде, транзит газа будет осуществляться через Украину.

Молдавия поставила условие, что в 2022 году будет проведен аудит исторического долга «Молдовагаза». Как отметили в «Газпроме», заключенные договоренности о продлении экспорта российского газа в республику устраивают обе стороны.

Переговоры между компаниями начались еще летом, но в начале октября в Кишиневе заявили, что потребление газа в стране превышает поставки и это может повлечь за собой проблемы с электроэнергией, а уже 22 октября парламент ввел режим чрезвычайного положения. Тогда страна была близка к полному прекращению транзита газа из России, так как прежний контракт уже заканчивался.

27 октября Президент России Владимир Путин поручил ПАО «Газпром» после завершения закачки газа в отечественные хранилища увеличить поставки в европейские хранилища. Он также выразил уверенность, что исполнение поручения позволит «надежно, стабильно, ритмично» выполнять контрактные обязательства, снабжать партнеров газом в осенне-зимний период, и создать более благоприятную ситуацию на энергетическом рынке Европы.