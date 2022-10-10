«Газпром» рассказал об обнаружении уничтожителя мин НАТО у «Северного потока» в 2015 году

Рядом с трубопроводом «Северный поток», на котором недавно произошла авария, в 2015 году был обнаружен принадлежавший НАТО подводный уничтожитель мин «Морская лиса». Об этом заявил представитель ПАО «Газпром» Сергей Куприянов в эфире телеканала «Россия 24» (видео выложено в Telegram-канале компании).

«Шестого ноября 2015 года при плановом визуальном обследовании газопровода „Северный поток-1“ был обнаружен натовский подводный уничтожитель мин „Морская лиса“. Он лежал в пространстве между газопроводами, четко у одной из ниток», — поделился своим видением случившегося почти семь лет назад Куприянов.

«НАТО заявила о том, что подводный взрыватель потерялся на учениях. Вот такие учения НАТО, когда боевое взрывное устройство оказывается точно под нашим газопроводом», — добавил представитель «Газпрома».

По информации Шведского радио, в ноябре 2015 года Вооруженные силы Швеции действительно рассказали об обнаружении небольшого подводного беспилотника Seafox («Морская лиса»), который используется для обнаружения и уничтожения мин путем подрыва.

Шведские военные тогда утверждали, что риск взрыва этого дрона на трубопроводе был невелик. Вместе с тем в целях безопасности одна из ниток газопровода, у которой нашли дрон, была остановлена и заработала только через шесть дней. Удалением беспилотник Вооруженные силы королевства.

Представитель шведской армии Йеспер Тенгрот в 2015 году отмечал, что военные установили происхождение беспилотника. Это был шведский дрон, который потерялся во время учений «далеко от того места», где был впоследствии найден. О связи аппарата с НАТО ничего не сообщалось, а сама Швеция подала заявку на вступление в Североатлантический альянс лишь в мае 2022 года.

Утечки на двух российских газопроводах, «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», произошли 26 сентября. По информации сейсмологов, на трубопроводах были устроены взрывы.