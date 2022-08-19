«Газпром» предложил Siemens песню про «одинокую» турбину от «Северного потока»

Siemens Energy на своей странице в «Твиттере» призвала пользователей создать плейлист в Spotify про «одинокую» турбину от Северного потока, которая не может вернуться в Россию. «Газпром» ответил на это и предложил компании добавить в плейлист композицию британской рок-группы Judas Priest – Breaking the Law – «Нарушая закон».

«Наша знаменитая турбина все еще не там, где должна быть. Она стоит в одиночестве на нашей площадке в городе Мюльхайме-на-Руре. Давайте сделаем бедняге одолжение и создадим плейлист в Spotify», – говорится в твите Siemens Energy.

«Почему бы вам не взять этот трек», – написали представители «Газпрома» в комментариях к твиту, прикрепив ссылку на песню «Нарушая закон». К слову, в ней есть такие строки: «Это так подрывало душевные силы, /Когда я дрейфовал из города в город (…) / Вот вам и счастливое будущее – Я даже не могу сдвинуться с мёртвой точки! / Все данные мне обещания нарушены – И в душе кипит злость».

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц призывал «Газпром» забрать турбину, которую из Канады перевезли в ФРГ. Однако компания заявила, что не может этого сделать из-за санкций, введенных против России Канадой, странами ЕС и Великобританией. «Северный поток» продолжает работать лишь на 20% от возможной мощности – помимо невозвращенного оборудования, компания проводит ремонт второй турбины.