«Газпром» подпишет соглашение с Молдавией о погашении газового долга республики за 5 лет

До 1 мая 2022 года компании «Молдовагаз» и «Газпром» подпишут соглашение о возмещении Молдавией газового долга на пять лет, заявил вице-премьер, министр инфраструктуры республики Андрей Спыну. Об этом сообщает РИА Новости.

«Соглашение будет предусматривать, что долг за газ с учетом пени должен быть погашен в течение пяти лет», — сказал Спыну.

22 октября на 30 дней в республике был введен режим чрезвычайного положения из-за энергетического кризиса. 29 октября молдавская компания договорилась с «Газпромом» о продлении контракта на поставку газа в республику в течение пяти лет при условии проведения аудита задолженности «Молдовагаз» в будущем году.

С 1 ноября транзит газа из России в Молдавию возобновился по новому контракту, о чем сообщал «Татар-информ».